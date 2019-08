CD CALAHORRA El Zaragoza impone su realidad Parla y Zabal intentan hacerse con el balón en un saque de esquina sobre el área rojilla. :: sergio martínez Los maños hacen sentir la diferencia de categoría y golean al Calahorra SERGIO MARTÍNEZ Jueves, 1 agosto 2019, 10:51

calahorra. La oportunidad era bonita, pero la realidad no ofreció ocasión. El Calahorra recibía al Zaragoza con la esperanza de repetir el éxito de hace diez días ante el Huesca, pero el equipo aragonés fue un ciclón ante un rival al que aún le queda mucho por avanzar en esta pretemporada. La diferencia de categoría, ritmo y preparación fue palpable desde los primeros compases, en los que el Zaragoza enfiló la goleada.

0 CALAHORRA 4 ZARAGOZA Calahorra Nacho Zabal (Gorka, m. 46), Márquez (Echaide, m. 60), Alberto, Rojas (Bruno Meoqui, m. 60), Morgado (Arellano, m. 60), Emilio (Cristian, m. 46), Parla (Arana, m. 60), José Ramón (Carralero, m. 46), Goñi (Yasin, m. 46), Jorge (Sergio Benito, m. 60) y Chaco (Manjón, m. 60). Zaragoza Álvarez, Delmas, Atienza (Jesús, m. 46), Clemente (Suárez, m. 53), Nieto, Javi Ros (Baselga, m. 69), James (Bikoro, m. 62), Linares (Lasure, m. 53), Pombo (Pep Biel, m. 69), Raúl Guti y Soro (Dwamena, m. 53). Goles 0-1, m. 3. Pombo; 0-2, m. 12. James; 0-3, m. 59. Dwamena; 0-4, m. 84. Dwamena. Árbitro Rodrigo Sánchez Murcia, asistido por Jorge Ruiz y José Manuel Gallardo. Incidencias Cerca de un millar de espectadores en La Planilla.

Ninguna ocasión tuvo el Calahorra para demostrar si realmente podía estar a la altura de su rival. Tres minutos le duró la esperanza al equipo rojillo, el tiempo que necesitó el Zaragoza para triangular entre líneas y que Pombo encontrase el hueco preciso entre la pareja de centrales para batir a Nacho Zabal con un efectivo disparo raso. Después de 180 minutos sin encajar un gol ante el Huesca y el Zaragoza B, los de Miguel Sola naufragaban a la primera ante el primer equipo maño.

Las expectativas de resistir eran realmente ilusorias. El Zaragoza demostró un ritmo diferente a sus anteriores rivales, con velocidad, juego combinativo y mucha chispa. Aún le queda al Calahorra pretemporada para llegar a un punto en el que pueda aguantar ese ritmo. Los rojillos iban y venían con la esperanza de cortar el juego aragonés, pero para cuando llegaban, el balón ya no estaba allí. Y si el primer gol condicionó, el segundo fue la sentencia. En el minuto 12, el Zaragoza aprovechó la primera alegría ofensiva local, en una buena llegada de Morgado, para castigar por su banda con una contra de manual que finalizó James.

El dominio zaragocista era superlativo, aunque el Calahorra consiguió estabilizarse pasados los veinte minutos. Al menos dificultaba algo el juego de un rival que sabía como hacer daño por las bandas constantemente, como en una acción, en el minuto 36, en la que Nacho Zabal repelió con los pies un remate escorado de Nieto. Poco a poco el Calahorra se sacudía esa presión inicial y en los últimos compases del primer tiempo consiguió llegar en varias acciones, aunque con peligro escaso. Goñi no logró rematar un centro de Morgado en el minuto 41, mientras que José Ramón disparó flojo a las manos de Álvarez en una acción posterior.

La segunda parte no varió demasiado el guion. Sola mantuvo de inicio buena parte del once inicial, que sigue arrojando pistas de la línea de trabajo del técnico, pero al cuarto de hora dio paso a los cambios masivos. Solo Alberto jugó los noventa minutos. Para entonces el Zaragoza ya había marcado el tercero, remachando Dwamena una asistencia de Pombo al hueco entre la zaga. El cuarto tendría el mismo protagonista, tiempo después, al aprovechar un balón largo y una salida a la que no llegó Gorka.

Entre el tercero y el cuarto el Calahorra intentó hacer su juego, ganando algo más de protagonismo y balón, pero sin llegar a romper el esquema de un Zaragoza que empezaba a dar entrada en el campo a otras de sus figuras, como Pep Biel. No era el día para que el Calahorra luciese, que deberá esperar a pruebas más viables.