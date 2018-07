UDL y Vitoria se deshacen en halagos mutuos en la presentación del goleador Ander Vitoria. :: m. herreros El delantero desoye otras ofertas para venir a un lugar «exquisito para jugar a fútbol y vivir» M.G. Lunes, 16 julio 2018, 23:47

Logroño. Ajeno a intrigas palaciegas, Ander Vitoria (Igorre, 22/1/1990) se enfundaba ayer por primera vez la camiseta de la UD Logroñés. Quinto fichaje de la temporada y segundo delantero que llega a Las Gaunas.

Juanjo Guerreros, vicepresidente de la UD Logroñés, y Carlos Lasheras, director deportivo, dieron las gracias a Vitoria por elegir Logroño. Alabanzas que gustan a cualquier jugador. Según los regentes blanquirrojos, el vasco tenía muchas ofertas, nacionales y extranjeras, y se ha decantado por probar fortuna en La Rioja. Acostumbrado al fútbol vasco, Vitoria salió de su tierra para jugar en Burgos, pero un año después regreso a casa.

LA FICHA uNombre Ander Vitoria. uNacimiento 22/1/1990. Igorre. uPosición Delantero. uPeso/Talla 76 Kgr/1,79 m. uGoles en la categoría 57 (en cinco temporadas). uGoles 2017/18) 17. Segundo máximo goleador del grupo, por detrás de Diego Cervero (23). uTrayectoria Athletic, Lemona (2010/11); Amorebieta (2011/12), Sant Andreu (2013/14); Leioa (2014/15); Burgos (2015/16), Barakaldo (2016/18); UDL (2018).

«Logroño es un sitio exquisito para venir y jugar. Me encanta Las Gaunas y creo que este equipo merece dar un paso hacia adelante. Lo que más me ha motivado es el interés que el club ha mostrado en mí», decía ayer un hombre que el año pasado sumó 17 goles en el Barakaldo. Difícil por su corte futbolístico. «El buen rollo que había en el equipo me ayudó mucho», admitía. Sólo le superó el añorado Diego Cervero.

Vitoria, que firmó por dos temporadas, oferta «oficio, hambre y ganas de progresar». «Haré todo lo posible para ayudar al equipo en sus objetivos», sentencia. Ya advirtió que su reto era el ascenso en su tercera probatura fuera de su tierra. La segunda le llevó brevemente a Praga, pero confía en que Logroño le dejé una huella más profunda. Y viceversa.