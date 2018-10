U. DEPORTIVA LOGROÑÉS «Ya le hemos visto las orejas al lobo como para no ir al límite» Sergio Rodríguez observa cómo trabajan los jugadores durante el entrenamiento de ayer en el Mundial 82. :: fernando díaz El técnico blanquirrojo desea la victoria mañana para ganarse poco a poco «la credibilidad» del público de Las Gaunas Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Sábado, 27 octubre 2018, 01:04

Finaliza la semana de trabajo de la UD Logroñés con un objetivo primordial: ganar mañana al Amorebieta en Las Gaunas y confirmar la recuperación de un equipo que parece encontrarse partido a partido. Sergio Rodríguez, técnico blanquirrojo, atendió ayer a los medios de comunicación con un discurso en el que hubo sitio para la autocrítica, la esperanza, el análisis del rival y la actualidad de su plantilla.

Primer punto: la autocrítica. «Ellos (el Amorebieta) van a venir al límite por su situación y nosotros ya le hemos visto las orejas al lobo como para no ir al límite. Creo que cualquier partido que no vayamos al límite, el rival nos lo va a poner muy difícil... Tenemos la experiencia de los primeros partidos, que no es que no fuéramos al límite, pero podíamos haber dado un poquito más en todos los aspectos, y ahora los estamos consiguiendo».

Se agradece escuchar en la boca del entrenador de la UDL lo que la mayoría de aficionados comentaban después de los primeros partidos ligueros. Lección aprendida.

«Hemos tenido que cambiar nuestro estilo porque estábamos siendo bastante previsibles»

Segundo punto: la esperanza. ¿La buena racha que firma el equipo en las últimas jornadas ha paliado la falta de puntos de las primeras semanas? Respuesta de Sergio Rodríguez: «Todavía no hemos paliado el déficit de puntos que se originó en las primeras jornadas. Sí que es cierto que hemos salido de una situación muy delicada, donde llevábamos tres puntos en cinco jornadas, tres de quince. Ahora hemos revertido esa situación y creo que para compensar ese mal inicio todavía tenemos que darle más continuidad a los resultados».

Tercer punto: el rival. ¿Qué Amorebieta se espera encontrar en Las Gaunas? El técnico logroñés reflexiona en voz alta: «Han renovado bastante el equipo y han cambiado la forma de jugar. Empezaron haciendo un juego diferente al que estamos acostumbrado a ver al Amorebieta, un juego más de tener la pelota, más combinativo. Y poco a poco han cambiado a un fútbol más directo, tratando de equilibrar. De por sí, el Amorebieta tiene un juego vertical, con mucho centro lateral, con buena llegada, son buenos en las segunda jugadas. Ese perfil de partido creemos que nos vamos a encontrar».

Último punto: la plantilla. Una vez finalizada la aventura copera, Sergio Rodríguez no tiene opción de dar minutos a unos jugadores en Liga y a otros en Copa. Ser titular en la UDL, a día de hoy, es algo más caro. Y el técnico lo reconoce abiertamente, aunque lanza un mensaje a sus jugadores: todos van a ser necesarios.

Jugar es ahora más caro

«Con la Copa podíamos ir alternando... Ahora sólo hay una competición y queremos contar con el máximo número de jugadores posible, y ahora podemos hacerlo porque todos están trabajando muy bien... Hay que tomar decisiones, que a veces no son del gusto de todos pero tenemos que entender que si todos trabajamos bien, todos van a ser importantes. Y que habrá fases que les toque jugar más a unos y fases que les tocará jugar más a otros. Y lo tienen que entender y tienen que trabajar y que nadie se tiene que dejar porque sería un problema principalmente para el jugador, y para el equipo también», argumenta Rodríguez.

Lo que es una realidad es que la UD Logroñés atraviesa una buena racha con cuatro partidos consecutivos sin encajar un gol y diez puntos de los últimos doce en juego. El equipo es décimo en la clasificación, a cuatro puntos del 'play off' y cinco de la promoción. Por ese motivo, el técnico local recuerda que el de mañana es un duelo «muy importante», porque el equipo quiere «refrendar esa buena dinámica, ofrecer a la gente otra victoria» y ganarse «poco a poco su credibilidad».

También hubo tiempo ayer para reconocer que la UDL es ahora un equipo más práctico y eficaz: «Cuando vienes de una situación tan mala como la que hemos estado siempre buscas, y el propio jugador busca, la practicidad. Además hemos tenido que cambiar nuestro estilo porque estábamos siendo bastante previsibles y lo ideal sería lograr un equilibrio».