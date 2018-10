«Es una victoria a la que es importante dar continuidad» El técnico blanquirrojo reconoció que la victoria da confianza y credibilidad al grupo Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Lunes, 8 octubre 2018, 00:14

El entrenador de la UD Logroñés, Sergio Rodríguez, compareció con seriedad. La procesión va por dentro en estos casos. En rueda de prensa, aplaudió a los suyos después del primer triunfo: «La primera victoria y creo que merecida. El equipo ha estado muy bien. Ha controlado prácticamente el 85 por ciento del partido y es mérito de ellos», comentó.

Rodríguez tenía claro, según dijo, que de no ganar «había que hacer algún cambio, y el lógico es el entrenador». A partir de ahora, consideró que con la victoria «no se ha conseguido nada». «Bueno, se han conseguido tres puntos, ganar un poco de confianza y credibilidad también. Que los jugadores crean en lo que hacen. Es una victoria a la que es importante dar continuidad. Si no, se quedará en nada, prácticamente», observó el preparador técnico.

Sergio Rodríguez hizo hincapié en el trabajo colectivo: «Nadie se ha dejado nada en el vestuario; lo han dejado todo en el campo. Y ése es el camino. En ese sentido han estado de diez», sentenció el míster.

El entrenador opinó que las decisiones que tuvo que tomar para el partido de ayer (sentar en la grada a Santamaría y a Flaño) «no han sido duras». «Tenemos a 22 jugadores, contando con Pablo Bobadilla, Juan Iglesias y Guillermo. Al final hay que tomar decisiones. A veces aciertas, hay veces que no. Pero cuando las tomas con convicción y con honradez, toca lo que toca», señaló. «Cuando alguien no entra en los planes del entrenador tiene que hacer lo contrario a rendirse. Todos son importantes. Si alguno no lo ve de esa manera, él solo se irá cayendo», agregó.

Reconoció el técnico que durante la semana sintió que los jugadores dieron un paso al frente, tal y como pintaba la situación al límite. «No es que trabajasen mal pero sí es verdad que han dado ese salto de intensidad, de agresividad, de querer, de creer. Es muy importante y creo que por ahí ha ido todo hoy más que si estuvimos mejor o peor en el juego», explicó.