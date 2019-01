SEGUNDA DIVISIÓN B «El gol de Víctor, el partido de Iñaki... Vamos con lo positivo» Sergio Rodríguez observa cómo Remón se retira al banquillo lesionado. :: fernando díaz El técnico blanquirrojo reconoce que la segunda parte fue «mejorable» y lamenta que Remón, Marcos André y Rubén acabaran tocados Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Domingo, 20 enero 2019, 00:05

Entre alegre, satisfecho y resignado, Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, acudió a la sala de prensa.

- ¿Qué valoración hace de la victoria y del juego del equipo?

- La victoria es muy importante porque nos permite seguir cerca de las posiciones de cabeza. Y el partido, creo que ha tenido dos partes. En la primera hemos salido muy fuertes, apretando arriba para que no iniciasen, que es algo que hacen bien. Hemos tenido un gol y ocasiones para hacer más. Al final de la primera parte nos hemos metido un poco atrás. En la segunda parte nos ha costado más y no hemos hecho una buena segunda mitad. Pero recalco el trabajo de los jugadores, sobre todo cuando las cosas no se ponen bien. Pero la segunda parte es mejorable, intentaremos corregir cosas.

LAS FRASES«Donde peor hemos estado ha sido en la toma de decisiones en los metros finales» «Sí que hemos tenido tres tocados. Esperemos que se quede en lo menos posible. Ya no sé qué decir» «Cuantos más gente de la casa haya en el primer equipo, mejor. Habla bien del trabajo de la base»

- ¿A qué cree que obedece ese cambio? ¿Mérito del rival o demérito de la UDL?

- Ambas cosas. El Durango acumula mucha gente por dentro, es bueno en el juego combinativo y tiene buena salida. El hecho de no apretar arriba porque estábamos un poco descoordinados y nos hemos metido atrás ha hecho que ellos manden. No le quiero quitar mérito al rival aunque no hemos hecho nuestro mejor partido. Pero hay cosas positivas: Víctor ha metido gol, Iñaki ha hecho un buen partido... Vamos a quedarnos con lo positivo que de vez en cuando no nos viene mal.

- ¿Cómo valora el partido de Iñaki en su regreso?

- Contentos con él. Nos ha dado un ritmo importante. Llevaba sin jugar seis o siete meses y no se le ha notado. En funcionamiento del equipo hay cosas que evidentemente aún le faltan, como el entendimiento con los compañeros o la forma de trabajar, pero la nota es bastante alta.

- Y la portería sigue un partido más a cero y además regresa Marcos André.

- Marcos ha vuelto después de dos meses parado y tendrá que entrar poco a poco. Y la portería cero claro que es importante para nosotros.

- ¿Quizá la capacidad de no encajar goles puede provocar el excesivo repliegue de la segunda parte?

- No es por exceso de confianza porque nosotros nos sentimos más cómodos defendiendo un poco más arriba. Lo que pasa es que a veces se dan situaciones... Hoy, por ejemplo, hemos jugado con dos puntas y eso provoca que ellos tengan más gente por dentro... Nosotros hemos planteado un partido con dos puntas y dos extremos puros y sabíamos que por el centro íbamos a sufrir, pero confiábamos en las acciones de velocidad. Pero para mí donde peor hemos estado hoy es en el toma de decisiones en el último momento. Porque hemos tenido robos, situaciones de ventaja y no hemos acertado en el último pase. Estoy convencido que si hubiésemos hecho otro gol más, las sensaciones serían diferentes. Con un gol nada más el rival te aprieta y te crea incertidumbres.

- César Remón se ha retirado lesionado, Rubén y Marcos André han acabado con molestias en el aductor... ¿Parte de guerra?

- Yo no sé ni qué decir ya. Vamos a ver las pruebas, esperemos que se queden en lo menos posible. Pero es cierto que esas tres situaciones se han dado y vamos a ver qué nos dicen los médicos. No me quiero adelantar, pero algo habrá.

Cinco riojanos

- Por sacar conclusiones positivas, cinco riojanos en el once titular y otros tantos al final del partido.

- En ese sentido estamos muy contentos. Me acuerdo del Juvenil que teníamos en División de Honor y ya tenemos a tres o cuatro con nosotros, afianzados. Cuanto más gente de la casa haya, mejor. Es una alegría para todos, especialmente para el club. Sacar poco a poco jugadores que van teniendo minutos con el primer equipo. Habla de lo bien que se está trabajando en el fútbol base.