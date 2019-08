«Es vergonzoso que la UDL reciba menos dinero que otros clubes cuando genera más» Félix Revuelta dirige su mirada a la grada, el pasado sábado en Las Gaunas. :: jonathan herreros Félix Revuelta | Propietario de la UD Logroñés El empresario riojano se reunió el sábado con Hermoso de Mendoza, al que pidió terrenos disponibles para comprar y potenciar que el club siga creciendo M.G./V.S. LOGROÑO. Lunes, 12 agosto 2019, 07:52

Visita relámpago la de Félix Revuelta a Logroño, aunque aprovechada al máximo. Tras diez años, su pensamiento no ha variado y sigue hablando de un proyecto a largo plazo.

- Hace diez años presentó por estas mismas fechas el proyecto de la UD Logroñés. ¿Qué sensaciones tiene después de que ha pasado ya una década?

- Sensación de tranquilidad, de calma. El fútbol es un divertimento, pero hemos logrado que esta ciudad vuelva a vivirlo. Estamos creando un club, si bien nos siguen faltando cosas. El sábado estuve reunido con Pablo Hermoso de Mendoza y hablamos de la ciudad deportiva. No es un capricho mío, sino una necesidad. Un campo, por ejemplo de las dimensiones de Las Gaunas, donde poder entrenar. Y más campos, porque hemos crecido y tenemos problemas de tiempos pues se está recortando la duración de los entrenamientos. Si queremos pelear arriba, tenemos que tener instalaciones en las que poder trabajar. Ya le he dicho al alcalde que es una guerra que tengo con este Ayuntamiento. No quiero que me regalen nada, pero si hay la opción de comprar, que me lo digan. Hice una oferta por unos terrenos en Lardero, pero son de varias familias y no avanzamos. Ahora he hecho otra oferta por una terrenos en Valdegastea, pero creo que tenemos otro problema similar. Si logro comprar algo, lo único que pido a la administración es que luego no demore la construcción de los campos.

- ¿Qué receptividad encontró?

- Me pareció una excelente persona, un profesional que ha trabajado...

- Ese apunte de que ha trabajado...

- Es importante, porque ha trabajado en empresas. A mí me da igual el partido, me importa la persona. El alcalde me abrió el Ayuntamiento un sábado cuando me podría haber dicho que volviera otro día.

- ¿Y lograron avanzar algo en este primer encuentro?

- Él se tomó con interés lo que hablamos, porque tenemos un problema. Sacó una copia con diferentes terrenos. Quiere que Logroño crezca. Me sentí a gusto con él. A raíz del tema catalán he hablado mucho con políticos, pero no puedes hablar de nada porque no saben de nada.

- ¿Por qué no ha tenido ese conexión con la anterior corporación en ocho años?

- No lo sé. No sé si no les interesaba o qué ha pasado. No es normal que cojas el campo, quieras explotarlo publicitariamente y no te dejen; que quieras instalar un Mercadona y no me dejen; que quieras poner una discoteca y no me dejen; que quieras crear una residencia para chicos y no me dejen... Así ha sido todo. La Federación ha podido colocar publicidad y nosotros no. Respuesta: «No se puede». Así está el campo, hecho una pena, sin mantenimiento, hecho una mierda, inacabado... Lo que no se dan cuenta es que el fútbol es una fuente de ingresos. Hace poco estuve viendo la Final a Cuatro de Vitoria y me quedé fascinado con el Buesa Arena. Y me pregunté: si lo pueden tener Vitoria, ¿por qué no Logroño?

- Quizá es que la afición que existe en Vitoria no la hay en Logroño.

- Claro, porque hay que apostar. Nadie te regala nada. Hay que apostar y la ciudad debe apostar también. Me parece vergonzoso que a un equipo como el Logroñés, con las entradas que ha vivido en Las Gaunas, le den menos dinero que al balonmano o al voleibol, porque el Logroñés da mucho más dinero que el resto. Sinceramente, no lo entiendo.

- Tanta demora, ¿le hace perder la ilusión?

- No. Es un proyecto a largo plazo y yo busco crear algo que perdure en el tiempo. Da igual subir a Primera si no tienes nada. Quiero un club con patrimonio y que la gente se sienta identificada con él. Los clubes que están funcionando son los que tienen instalaciones. Ahora hemos traspasado a un chaval por el que hemos ingresado 90.000 o 95.000 euros. Y si progresa, seguiremos cobrando. Ese es el camino.

- ¿Está cansado?

- No. Soy de largo recorrido y cabezón. Comencé desde abajo en un país de oportunidades. El fútbol es lo mismo, dando paso a paso, planificando el futuro... Por eso la ciudad deportiva es tan importante. Primero porque creamos unas instalaciones donde trabajar y, segundo, porque dotamos a la entidad de patrimonio que se quedará ahí. No hace mucho me vino un inversor. Le invité a poner dinero para construir la ciudad deportiva a cambio del 30%, pero el que manda soy yo.

- ¿En qué ha cambiado la UD Logroñés en estos diez años?

- Se ha hecho mayor, ha crecido. Se han logrado ascensos en las categorías inferiores, contamos con más equipos, hemos creado formaciones femenina y de fútbol inclusivo y ha aumentado el número de personas que trabajan en la entidad. Necesitamos buenos entrenadores.

- ¿Qué sintió al ver el autobús de la UDL subir a Las Gaunas para medirse al Hércules por una calle tan futbolera como República Argentina, cortada por los aficionados.

- Un espectáculo muy bonito que me gustaría que se repitiera cada año. Es lo que hemos conseguido, pero eso se logra con seriedad, trabajo y años.

- Cuando decidió entrar en el fútbol, ¿pensó que era más fácil?

- Sí. Cuando entras en un terreno que no conoces, todo es más complicado. Yo soy un aficionado que a mis 72 años sigue aprendiendo. El fútbol no es un negocio exacto. Es totalmente diferente a lo demás. Los equipos que han ascendido a Primera no son los que más presupuesto tenían. Ahí se han quedado Málaga o Deportivo y han ascendido Osasuna o Mallorca. No se trata de poner dinero.

-El dinero siempre ayuda...

-Sí, pero no garantiza el éxito.