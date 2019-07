«Ya sé que vende mucho, pero no vamos a hablar ahora de 'play off'» Sergio Rodríguez, durante la tarde de este jueves. / Miguel Herreros Sergio Rodríguez, técnico de la UDL, afronta la nueva temporada «con ganas y con ilusión» ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 19 julio 2019, 10:44

Tercera temporada completa de Sergio Rodríguez al frente de la UD Logroñés. Sin duda, un motivo de orgullo para el técnico logroñés: «El hecho de que hayan confiado otro año más en mí todavía hace que tenga más ganas aún y afronto la temporada con ilusión. Trabajaremos muy duro para que la cosa vaya bien y el club siga creciendo, que es lo importante. Ojalá que podamos volver a hablar de que el equipo tiene opciones, como el año pasado, de pelear por algo muy bonito».

Fiel a su estilo, Sergio Rodríguez huye de pronósticos o posibles clasificaciones del equipo. Lo que toca ahora es trabajar con humildad. «Nuestro objetivo es repetir lo del año pasado. Ahora mismo, lo que se está haciendo es conformar la mejor plantilla posible. Para nosotros, los jugadores que tenemos son los mejores. Nuestro trabajo en pretemporada es hacer un equipo, un buen bloque, con los valores que tiene que tener un equipo. Luego ya, el tema de clasificación, la competición te pondrá en tu sitio. Hay que estar tranquilos. En septiembre no se juega el 'play off', se juega con la clasificación en mayo. El primer objetivo es crear un buen equipo», reconocía el técnico de la UD Logroñés. «No vamos a hablar ahora -continúa- de 'play off' ni de ascensos. Ya sé que vende mucho. Lo único que podemos prometer a la gente es que vamos a trabajar muy duro. Que los jugadores van a demostrar una profesionalidad increíble y vamos a dar todo por el club».

La UD Logroñés echó este jueves a andar con 22 jugadores, muchos de ellos continúan de la pasada campaña. Una situación que el técnico valora positivamente: «Tener un bloque ayuda en la manera de trabajar, en los conceptos que buscamos. Pero tener nuevas incorporaciones te hace cambiar ciertas cosas puntuales en el funcionamiento del equipo. Porque los hemos traído para eso, para tener esa versatilidad. Lo bueno es que al tener ese grupo de once o doce jugadores que continúan, hará que el resto se adapte más rápidamente. No sólo en el campo, sino también en lo táctico y en lo técnico».

«Todo lo que he pedido, me lo han traído. Las primeras opciones», confirma el entrenador

Preguntado por el nuevo grupo, Sergio Rodríguez reconoce que primará la igualdad: «Espero un grupo fuerte, versátil, con grupos del norte pero también del centro del país. Yo creo que los grupos suelen estar siempre muy equilibrados. Están los equipos que a priori son cabezas de cartel, pero luego siempre hay sorpresas y novedades. Esperamos un grupo como el del año pasado, difícil porque todos los equipos tienen expectativas altas».

Tampoco desaprovechó Sergio Rodríguez la ocasión de comentar el inicio liguero, con dos derbis regionales en las tres primeras jornadas: «Que sean tan seguidos parece que no los vas a poder disfrutar tanto. Esos dos partidos lo único que pueden hacer es enorgullecer a la Comunidad por tener tres equipos en Segunda B y que lo podamos disfrutar porque son partidos muy bonitos».

El técnico reconoció que habrá fichajes «que se notificarán en su momento», lo que supone que también habrá salidas: «Hay ciertas situaciones que están condicionadas y habrá que valorarlo con tranquilidad». En cuanto a la plantilla Sergio es claro: «Todo lo que he pedido, me lo han traído. Las primeras opciones».