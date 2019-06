La UDL vende 2.279 entradas

La fila sumaba ya más de 40 aficionados cuando la UD Logroñés abrió la taquilla 1 de Las Gaunas. Una ventanilla para socios y otra para no socios. Obligatorio presentar el carnet de abonado para evitar confusiones. Al finalizar este primer día se vendieron 2.279 entradas, la cifra más alta en venta anticipada en la historia del club.

El ambiente en la fila era bueno. Se respira en la atmósfera que eliminar al Hércules será difícil, pero no imposible. Por la mañana, con cazadora; por la tarde, en manga corta. Goteo incesante. Ese optimismo contrasta, sin embargo, con las dudas defensivas y de portería que muchos aficionados aprecian. Los goles en el Rico Pérez siguen dando que hablar, pero aún así, nadie menciona la palabra derrota. «Nos vemos en el tercer partido», le dice sonriente un abonado al personal de la UDL tras retirar sus pases para el domingo.

Venta ante el Badajoz 1.766 entradas Miércoles, 29 de mayo 2.243 entradas Jueves, 30 de mayo 1.894 entradas Viernes, 31 de mayo 613 entradas Sábado, 1 de junio 2.625 entradas Domingo, 2 de junio

Sensaciones y opiniones, porque las hay para todos los gustos. No se escuchan en la fila protestas elevadas por los precios de las entradas. Sí que hay mucho más ruido en las redes sociales. 15 euros por un partido de 'play off', porque aunque los no socios pagan 30, ¿quién no conoce a un abonado? Y éstos cuentan con dos pases más, al margen del suyo, a ese precio de 15 euros. Si todos los retirasen, sumarían más de 9.000 entradas por ese valor. No hay que olvidar, además, que el Hércules dispone de 500 entradas y que ya ha fletado cuatro autobuses.

Ese es el reto, superar los 9.141 espectadores del último domingo, aquel excesivamente loco que acabó con empate (3-3), seis goles y una clasificación agónica frente al Badajoz. El miércoles previo a aquel partido se comenzaron a vender entradas, aunque en las oficinas de la entidad. El primer día se expendieron 1.766. Hoy la taquilla 1 se abre a las 10.30 horas y atenderá al público hasta las 20.00 horas.