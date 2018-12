«Valoraremos más lo que hemos hecho fuera si logramos los tres puntos» El técnico rojillo incidió en el trabajo defensivo de todo el equipo para no sufrir y poder, a partir de ahí, aprovechar las opciones ofensivas Miguel Sola Entrenador del Calahorra : S.M. CALAHORRA. Sábado, 8 diciembre 2018, 00:23

Miguel Sola recordó ayer cómo dejo el equipo La Planilla hace unas semanas después de ser derrotado por el Langreo. Ahora el Calahorra llega tras buenos resultados como visitante pero debe volver a recuperar su confianza y los buenos resultados en La Planilla.

- El equipo ha dado buenas sensaciones a domicilio pero debe recuperarlas en La Planilla.

- Venimos del último partido que jugamos en casa en el que no dejamos buen sabor de boca y fuera hemos sacado cuatro puntos, algo que está bien pero hay que certificarlo en casa para hacer buenos esos resultados. Valoraremos más lo que hemos hecho fuera si logramos los tres puntos y cogeremos confianza y seguridad, algo que sería buen para el equipo recuperarla en nuestro campo. Pero si no jugamos muy bien el partido no conseguiremos ganar.

- Parece clave salir con la misma actitud que en los últimos partidos fuera de casa.

- Está claro que es fundamental y los jugadores lo saben. Tenemos en frente a un muy buen equipo y si no salimos así, mayor motivo para que lo pasemos mal. Debemos estar desde el primer minuto con esa actitud y a partir de ahí creer en lo que el equipo puede hacer, porque como hemos visto en estos partidos creamos ocasiones, estamos bien plantados y ponemos dificultades al rival. El camino de no hacer las cosas bien es la derrota. Creo que el equipo lo tiene claro y a partir de ahí a ver si podemos volver a crecer en casa.

- Hace varias jornadas que el equipo no deja su portería a cero.

- Queríamos el otro día lo mismo y para los ocho minutos ya íbamos perdiendo. No encajar sería fundamental. Tenemos que crecer desde la defensa pero todo el equipo debe defender bien porque no es cuestión sólo de los cuatro de atrás. A partir de ahí podremos explotar nuestro juego de ataque, que ya hemos visto que generamos ocasiones con facilidad.

- El Real Unión parece ir de más a menos.

- Creo que últimamente está es una buena línea, por ejemplo el otro día ganó al Sporting. Le he visto bien, con buen juego, haciendo las cosas bien, y hay que respetarlo porque es un buen equipo, que maneja el balón y si se lo dejamos nos van a crear problemas porque tienen jugadores muy dinámicos arriba.

- ¿Considera el partido un duelo de goleadores?

- No lo plantearía así sino un Calahorra-Real Unión. Hay dos delanteros que están en una buena racha y trataremos de anular la capacidad de ellos, no sólo de Orbegozo sino de todo el equipo, que marca con facilidad. Vamos a estar muy atentos y nosotros intentaremos seguir sumando goles porque es muy importante no sólo no recibir sino seguir marcando.