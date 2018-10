SEGUNDA DIVISIÓN B CD CALAHORRA «Tenemos que ser valientes y quitarles el balón, que no hagan su fútbol» Miguel Sola observa el lanzamiento de una falta en el entrenamiento de ayer. :: sergio martínez El entrenador incidió en buscar mayor posesión que en Zubieta y en la competitividad del equipo, sea cual sea el rival Miguel Sola Entrenador CD Calahorra SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Domingo, 7 octubre 2018, 11:48

El Calahorra afronta uno de los partidos con más aroma a Segunda B, en el que se calibrará la medida del equipo ante uno de los favoritos. Miguel Sola no teme al Mirandés y recalca la importancia de dar el máximo nivel para optar a los tres puntos.

- Partido ante el Mirandés, uno de los más esperados de la temporada. ¿Cómo llega el equipo?

- Con la misma ilusión que el resto de los partidos que hemos jugado. Una oportunidad para intentar sumar tres puntos, aunque sabemos de la dificultad y el potencial del Mirandés, pero jugaremos nuestras bazas. Como todos los días, tratar de hacer al contrario el partido lo más complicado posible, competir bien y tratar de sumar tres puntos.

LA FRASE «A partir de aquí tenemos partidos en pocos días. No podemos arriesgar con los que tengan problemas»

- El Mirandés es uno de esos equipos de los que se espera que robe o discuta la posesión al Calahorra.

- Sí y ahí es donde nosotros debemos hacer un esfuerzo superior si cabe al del otro día, que sí lo hicimos defensivamente pero no supimos robar el balón a la Real Sociedad y tenerlo. Sabemos que no es sencillo porque son jugadores contrastados y de nivel pero debemos intentarlo. Jugamos en nuestro campo y tenemos que ser valientes en ese sentido de quitarles el balón y que no hagan su fútbol.

- ¿Qué conoce del Mirandés?

- He visto todos sus partidos de este año y es un equipo con un potencial enorme que todavía no está jugando al máximo de sus posibilidades, sobre todo en su campo, donde están incluso presionados por la necesidad de ganar. Fuera de casa lo están haciendo muy bien. Es un equipo que por presupuesto y entidad debe estar arriba pero esto es un partido de fútbol y todo se iguala cuando el equipo contrario aprieta e intenta hacer el fútbol que le interesa y complicar las cosas, como haremos nosotros. Es nuestra misión, que ellos no saquen sus virtudes y nosotros, arropados por nuestro público, dar un algo más de lo que estamos dando, que es difícil porque al equipo se le puede pedir poco más, pero quizá con balón, eso que no tuvimos el otro día.

- El haber perdido el primer partido, ¿cómo afecta?

- Ahora mismo el equipo está bien y lo que tenemos que hacer es seguir en la misma dinámica de trabajo, presión y ganas. Los resultados dirán lo que tengan que decir pero yo quiero que el equipo sea siempre competitivo y que cada partido, juguemos contra quien juguemos, pelee y esté en disposición de sacar los tres puntos. Por lo menos dar la sensación de que tenemos siempre opciones de ganar al contrario.

- ¿Se esperan nuevos cambios en la alineación?

- Alguno haremos pero todavía tenemos tiempo para pensarlo. Hay que tener en cuenta que a partir de aquí tenemos otra vez partidos en pocos días por lo que hay que buscar lo mejor viendo las condiciones en las que están. No podemos arriesgar con jugadores que tengan problemas. Hay pocas diferencias entre unos y otros. Irán convocados todos y decidiremos, siempre es difícil dejar a dos fuera.

- ¿Cómo llegan Yasin y Rodrigo?

- Los dos están bien. Rodrigo ha entrenado toda la semana prácticamente con normalidad y Yasin empezó con precaución pero sabiendo que el jueves entraría sin problemas. Los dos con precaución pero habrá que decidir en el entrenamiento miento de mañana.

- ¿Cómo afecta a la competitividad tener a gente joven en el centro del campo?

- No se pierde. En este caso los jóvenes han estado a muy buen nivel y quizá el otro día en Zubieta estaban algo más presionados. No puedo exigirles más de lo que dieron en cuanto a trabajo.

- El Calahorra ha ganado todo en casa y el Mirandés es mejor fuera.

- Cada partido es una historia, tenemos que afrontarlo bien y saber que nuestra liga pasa por hacernos fuertes en casa, con nuestro público. No va a ser fácil porque ellos también van a estar arropados y arrastran muchos seguidores, pero espero que nuestra afición les gane por goleada y que nos anime para llevarnos en volandas y nos haga ganar los tres puntos.