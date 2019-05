Fútbol | 2ªB | UDL «Nos vale el empate. No queremos mirar a otros campos para acabar segundos» Sergio Rodríguez | Entrenador El técnico blanquirrojo mantiene el mismo discurso sosegado pero exigente de siempre, aunque esté a unas horas de dar por finiquitada una liga muy complicada JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Viernes, 17 mayo 2019, 11:49

«Estamos bien, conscientes de que encaramos un partido muy importante y una oportunidad inmejorable (para ser segundos) que trataremos de no desaprovechar. Es importante aprovecharla para todos por el futuro que tenemos por delante. Sería un orgullo acabar a tres puntos del Racing viendo su temporada y, además, un punto más de motivación».

Sergio Rodríguez mantiene el mismo discurso sosegado pero exigente de siempre, aunque esté a unas horas de dar por finiquitada una liga muy complicada, que no deja de ser el calentamiento previo al partido que de verdad comenzará a jugarse el 26 de mayo y que se divide en seis actos. El técnico no quiere depender de lo que suceda en Gobela entre el Arenas y el Mirandés para firmar definitivamente la segunda plaza. Le sirve el empate para sellarla, por lo que no duda en señalar que es «fundamental saber leer bien el partido» porque les vale «un doble resultado, tanto el empate como la victoria». «Debemos ser inteligentes y lograr el punto necesario. Si no somos capaces de ello, habrá que mirar a lo que suceda en el otro campo (Gobela) y que no nos perjudique su marcador. Hay gente que sale al banquillo con el móvil, pero lo importante es hacer los deberes nosotros y que no tengamos la necesidad de mirar a otros campos.», señala.

Borja Jiménez, entrenador del Mirándes, duda de si es bueno o no asumir el riesgo que entraña la pelea por la segunda plaza. Los mirandeses la han ocupado durante muchas semanas. Para Sergio Rodríguez, que se estrena esta semana en ese escenario, pelear hasta el final por el subcampeonato no significa, sin embargo, «arriesgar» y argumenta su pensamiento, con ventajas e inconvenientes. «Contamos con muchos jugadores. Vamos a valorar todo, pero dejar fuera a un futbolista no es un riesgo porque quienes han jugado han demostrado que pueden hacerlo. Para mí sí es importante ser segundo. Cuanto más arriba quedes, mejor. En la primera eliminatoria quizá no sea tan determinante el cruce, aunque disputas en casa el partido de vuelta, pero a partir de la segunda se disfrutan de unas ventajas que quizá no sean determinantes, pero que para mí son importantes y por las que merece la pena pelear en Santander y dar todo lo que tenemos», resume.

En Santander se va a encontrar un adversario que en las últimas jornadas no suma de tres en tres y que esta preparándose para el play off desde hace tiempo, aunque Rodríguez no quiere que nadie piense que en lobo se ha convertido en cordero. «El Racing está capacitado para rendir al cien por cien en el momento que quiera y estoy convencido de que lo harán en el play off de ascenso», apunta antes de indicar que en estas últimas semanas «está dosificando a jugadores». «Cumplieron su objetivo hace tiempo y han optado por hacer pruebas, aunque saben que se la juegan a una eliminatoria. Cuando rotas y pruebas, el rendimiento no es óptimo, pero sabemos que el Racing tiene jugadores que dan un nivel altísimo y que a nosotros nos lo pondrán muy difícil», insiste.

El Sardinero representa varios desafíos. Por un lado, determinar quién jugará en la portería, Iván Buigues o Unai Etxebarria. «Si, tenemos tomada la decisión», señala. Apunta al primero. Más dudas. Rayco y Bobadilla acuden con el peligro de ver una tarjeta amarilla más y ser sancionados. Jugar o no jugar. «Estamos evaluando la situación. El objetivo no es este partido contra el Racing, sino el play off. Nos hace pensar y tomaremos la decisión adecuada, si bien tenemos una plantilla lo suficientemente amplia como para no asumir riesgos», indica, abriendo la puerta a cambios.

Sergio Rodríguez recuerda cuando su equipo jugó en Santander en octubre, en la que intenta «salir de una mala situación», ante un Racing que a su juicio vivía «el mejor momento de la temporada». Meses después no duda en asegura que la una situación es «mucho mejor», aunque al Racing nadie le discuta su absolutismo. «Entonces nos ganó en el último minuto y de penalti. Este momento es diferente, aunque la clasificación suele ser muy justa. El Racing ha hecho méritos suficientes para ser primero y ha concluido primero. Ha sido el mejor. Y si nosotros acabamos segundos, es porque hemos sido los mejores para ese puesto y, además, hemos sido mejores que el Mirandés, aunque a lo largo de la temporada ellos han estado en esta plaza durante muchas semanas», concluye.