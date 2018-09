CD CALAHORRA Ubis se encuentra con su pasado 2018. Eduardo Ubis, en el césped de La Planilla. / Sergio Martínez El delantero riojano del Calahorra militó durante tres temporadas en la UD Logroñés SERGIO MARTÍNEZ Logroño Domingo, 23 septiembre 2018, 09:44

El derbi que vivirá La Planilla será especial para muchos de los protagonistas, pero nadie como Eduardo Ubis como para sentir un partido en el que se encuentra con su pasado. El delantero rojillo militó durante tres temporadas en la UD Logroñés, desde el 2012 al 2015, y acumula además una trayectoria futbolística ligada a la capital desde su infancia, pasando su etapa de juvenil en el Balsamaiso y dando el salto a Segunda B en el CD Logroñés. Ahora vivirá desde el Calahorra un enfrentamiento añorado demasiado tiempo en el fútbol riojano.

Eduardo Ubis ya se ha enfrentado en varias ocasiones a la UD Logroñés desde que dejó la disciplina blanquirroja. Sin embargo, el choque de mañana será diferente, tal y como el delantero logroñés explica: «He jugado contra ellos estando en el Amorebieta y el Arenas pero un derbi riojano siempre es un partido más especial y hace mucho tiempo que no hay uno en Segunda B. Estuve tres años muy importantes de mi carrera futbolística y me he criado en todos los aspectos en Logroño, estoy con muchas ganas de afrontar el partido».

La trayectoria de Eduardo Ubis cuenta con algunos de sus mejores momentos en la UD Logroñés y el delantero valora las diferentes situaciones que se dieron en toda su etapa: «En el primer año sufrimos más y también fue bonito al final salvar esa situación, mientras que el último fue el del 'play off'». Temporadas contrapuestas en las que creció como futbolista y adquirió algo más que experiencias. «Si me tengo quedar con algún momento sería con las cenas que hicimos», ríe, apuntando al buen ambiente de esos años: «Tengo grandes amigos de entonces, con varios sigo manteniendo el contacto y de los que quedan en la UDL, con Miguel Santos, Miguel el portero, José el físio... para mi son amigos».

«He jugado contra la UDL estando en el Amorebieta y el Arenas, pero un derbi riojano es más especial», comenta Eduardo Ubis

En este inicio de temporada está siendo una pieza importante del Calahorra, pero ha destacado más en la Copa que en la Liga, donde no ha sido titular en ninguno de los cuatro partidos. Pese a ello, cuenta con opciones de participar frente a su exequipo, que llega en un momento crítico después de un mal inicio de temporada. Sin embargo, Eduardo Ubis no considera que esta circunstancia sea relevante: «A la UDL no le afectará el domingo la situación. Tiene grandes jugadores y aunque no estén acompañándoles los resultados, la calidad de la plantilla está ahí y como tengan el día la preparan. Tenemos que ser conscientes de que será un partido muy duro e intenso. Diferente al ser un derbi riojano».

La clasificación muestra un panorama inesperado antes del derbi, opuesto a lo que se esperaba: El Calahorra lucha entre los mejores, la UD Logroñés, en la zona baja. «Ahora mismo la situación de ambos equipos en la clasificación es anecdótica. Nuestro objetivo es la permanencia y si salimos de esa línea nos equivocaremos», apunta Ubis, que recalca además que el Calahorra llega al derbi «muy bien y con ánimo» habiendo dejado atrás «dos semanas muy duras».

Eduardo Ubis no es el único futbolista rojillo con pasado blanquirrojo, y es que Adrien Goñi y Alain Barrón también jugaron en la UD Logroñés, coincidiendo con el delantero. Barrón fue el primero en llegar, entre el 2012 y el 2014, dos temporadas, al igual que el mediapunta Goñi, que dejó en el equipo en el año 2015. Varios reencuentros en un derbi con mucho en juego.