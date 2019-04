UD LOGROÑÉS El día más triste para César Remón César Remón se ausenta de las instalaciones del Mundial 82 ayer, después de comunicar a sus compañeros que abandona la práctica del fútbol. :: / Eloy Madorrán Diferentes lesiones obligan al centrocampista logroñés a abandonar los terrenos de juegoLa noticia revolucionó la actualidad del club blanquirrojo que prepara con celo el partido contra el Vitoria ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Viernes, 12 abril 2019, 09:15

La de ayer parecía una tarde más en la oficina para la plantilla de la UD Logroñés. Entrenamiento de jueves, es decir, por la tarde, pasado por agua, y a casa a pensar en el día siguiente. Sin embargo, una nota de club destapó la noticia: «Tras las múltiples lesiones sufridas en estos pasados meses y con las últimas pruebas realizadas -en las que aparecen cambios inespecíficos en el músculo del jugador que imposibilitan la práctica del fútbol profesional-, así como consultados diferentes especialistas, el riojano debe abandonar el deporte de élite. Por tal motivo, Remón dice adiós a su carrera deportiva, pero seguirá formando parte de la disciplina de la UD Logroñés hasta final de temporada, aportando su fuerza desde dentro del vestuario».

Remón tuvo ayer una tarde dura, muy dura. Primero mantuvo una larga charla en la grada del Mundial 82 con Guerreros, vicepresidente del club, y Lasheras, director deportivo. Foto con Guerreros incluida que publicó más tarde el responsable del club en sus redes sociales con la leyenda: «Simplemente GRACIAS Comandante!!! Un honor haberte disfrutado estos 3 años!!!».

SUS DATOS 334 Partidos como profesional. 9 Equipos (Alavés B, Peralta, Castellón, Alfaro, Denia, Ontinyent, Alcoyano, UCAM Murcia y UDL) 55 Encuentros como blanquirrojo en dos temporadas y media. minutos ha jugado esta temporada.

Una vez finalizado el entrenamiento, Remón reunió a todos sus compañeros en el gimnasio para comunicarles la noticia. No trascendió cómo fue el momento. Una vez fuera, de camino a los vestuarios, César Remón declinó hacer declaraciones: «Es un día muy duro para mí, prefiero no hacer declaraciones». Caras largas en el resto de jugadores.

«Y recordad, siempre que juegue el Logroñés, siempre que juguemos. Será diferente», escribió el jugador en su despedida

Mientras, Sergio Rodríguez charlaba con Lasheras y Guerreros. ¿Se podría suplir la ficha del centrocampista de cara a los últimos días de la liga y al posible 'play off'? «Lo estamos mirando», reconocía Guerreros quien tampoco quiso hacer declaraciones.

Así acabó lo que ocurrió en el Mundial 82 ayer por la tarde. Pero había más. Unos minutos más tarde César Remón aprovechó sus redes sociales para despedirse de los aficionados de la UD Logroñés, el club de su ciudad, de su vida, su club. «Después de las malas noticias de la última semana, toca decir adiós... Adiós a una vida dedicada al fútbol, adiós a una forma de vivir que te quita, pero también te da mucho. Quiero agradecer a todos y cada uno de mis compañeros, técnicos, directivos y servicios médicos el día a día de los últimos 15 años. De vosotros he aprendido y me llevo un poquito, eso no me lo va a quitar nadie [...] He llevado con orgullo la camiseta del Logroñés estas tres temporadas, dejándome la vida en cada partido, y lo hubiera hecho una y mil veces más [...] Y recordad, siempre que juegue el Logroñés, siempre que juguemos. Será diferente».

Una prolija carrera

Muy vinculado al club, Remón llegó a la UDL en el mercado de invierno de la temporada 2016/2017. Antes, su carrera había transcurrido entre la Segunda División (Castellón, Alcoyano o UCAM Murcia) y Segunda B. En su carrera, más de 334 partidos como profesional y una larga lista de conjuntos: Alavés B, Peralta, Alfaro, Denia, Ontinyent, Alcoyano y UCAM Murcia. Con la UDL, el riojano ha vestido la camiseta blanquirroja en 55 ocasiones (52 en Liga y tres en Copa del Rey).

Esta temporada Remón ha disputado siete partidos como titular y jugó en cinco más. En otros nueve fue convocado pero no tuvo minutos. En total, 639 minutos y dos amarillas (Langreo y Arenas). Su última actuación fue contra el Calahorra, en Las Gaunas, el pasado 10 de febrero. Sus últimos ocho minutos.