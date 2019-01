UD LOGROÑÉS «En dos o tres semanas podemos contar con el grueso de la plantilla» Sergio Rodríguez (derecha) charla con el preparador físico, Héctor Urquiaga (izquierda), durante el entrenamiento de ayer en el Mundial 82. :: fernando díaz El técnico reconoce que el equipo «está con mucha moral» tras las dos últimas victorias y destaca la «solidez» del Barakaldo Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Sábado, 19 enero 2019, 01:05

Cuando uno se acostumbra a convivir con las dificultades, acaba por aceptarlas sin más. Sin que esa circunstancia le desgaste más de lo necesario. A la UD Logroñés, y a su técnico Sergio Rodríguez, le sucede algo así durante todo lo que llevamos de temporada. El asunto de las lesiones se ha cronificado. Por lo tanto, ha dejado de ser noticia. Por lo tanto, no resta la energía necesaria para otros menesteres. Incluso, por qué no, se puede producir el efecto rebote. Aunque el inicio de la semana haya sido duro, en el discurso de Sergio Rodríguez acaba asomando el optimismo. «Sí que es cierto que al principio de semana estábamos doce jugadores para entrenar y eso te limita mucho en cuanto a la competitividad. Pero estamos viendo que hay gente en el proceso final de la recuperación y eso nos anima», explica. «Igual para este fin de semana -continúa- no podemos contar con ellos, para el siguiente tampoco, pero nos anima ver que tenemos dos, tres o cuatro jugadores que están en la recta final [...] En dos o tres semanas igual podemos contar con el grueso de la plantilla si no pasa nada raro».

Como viene siendo costumbre en las últimas comparecencias del entrenador blanquirrojo, toca repasar la enfermería. Según Rodríguez, seguro que no estarán mañana vestidos de corto «Santamaría, Arnedo, Rayco, Paredes, Remón y Olaetxea». A ellos se unió por la tarde Vitoria. Además, hay cuatro jugadores que hasta el entrenamiento de hoy no se sabrá si están en condiciones: Rubén Martínez, Ñoño. Parece que Marcos André sí que es uno de los fijos para viajar a Baracaldo.

En cualquier caso, lesionados aparte, corren buenos tiempos para una UD Logroñés que está siendo capaz de encadenar victorias (Racing y Durango) y sobreponerse a las dificultades. «Estamos con mucha moral. Llegamos con los dos últimos partidos ganados y eso nos tiene que ayudar. Estamos a seis puntos de ellos y sabemos lo que significa este partido. Si ganan se nos van a nueve puntos, que es mucha distancia. Y si ganamos nosotros, nos acercamos mucho», recordó el entrenador.

LAS FRASES «Ellos tienen buenos jugadores a nivel individual pero además trabajan como un bloque» «El Barakaldo es un equipo al que prácticamente no le están generando ocasiones de gol»

También tuvo ayer tiempo Sergio Rodríguez de alabar el trabajo de su rival en los banquillos Aitor Larrazabal, técnico del Barakaldo: «Seguramente Aitor tiene todo el mérito de lo que está pasando a su equipo. Aparte de que han conformado una plantilla buena, el mérito del entrenador es importante. No sólo este año, sino ya el año pasado. Consigue que sus equipos sean muy sólidos y te pone las cosas muy difíciles a nivel defensivo».

«Temporada extraordinaria»

El Barakaldo suma cuarenta puntos, o lo que es lo mismo, «está haciendo una temporada extraordinaria». «Tiene buenos jugadores a nivel individual pero además trabaja como un bloque de una forma extraordinaria», argumenta Sergio Rodríguez. «El ir bien en la clasificación -prosigue- les ayuda a tener más moral durante los partidos y poner las cosas difíciles a los rivales».

Si el entrenador de la Unión Deportiva Logroñés tuviese que escoger un término en el diccionario para describir al Barakaldo, ese sería «solidez». «Es la palabra que los define bien. Es un equipo al que prácticamente no les están generando ocasiones. Creo que excepto el Racing de Santander, en Baracaldo, que fue mejor, el resto de equipos apenas le han puesto en apuros. Es un equipo solidario y con buenas individualidades», puntualizaba Sergio Rodríguez.