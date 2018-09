UD LOGROÑÉS Mucho más que tres puntos en juego Los jugadores de la UD Logroñés se ejercitan en las instalaciones del Mundial 82. :: fernando díaz La UDL juega con la continuidad de su técnico y de un estilo futbolístico pendientes de una victoria ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM TWITTER @ELOYMADO Domingo, 30 septiembre 2018, 00:59

logroño. Hoy no es un día cualquiera para la UD Logroñés. Visita Las Gaunas el Real Unión (18.00 horas, radio.larioja.com). Pero lo más importante no son los tres puntos en juego. O sí. Porque no son sólo tres puntos los que se ponen en liza en el Municipal. Hoy se examina una forma de entender el fútbol, de dirigir una plantilla, de concebir este deporte, de un proyecto. En definitiva, se dirime la continuidad del técnico blanquirrojo Sergio Rodríguez. Ni más ni menos.

«Tenemos un partido que afrontamos como una final. Y queremos que sea un punto de inflexión para cambiar la dinámica. Si no, ya veremos lo que pasa». Con estas palabras definía Rodríguez el sentir de la plantilla y el cuerpo técnico de la Unión Deportiva Logroñés ante el partido de esta tarde.

O el caos o una semana más de plazo. Ante este dilema comparece hoy el equipo riojano. Una derrota de la UDL abriría un proceso que ya ha vivido este club en anteriores ocasiones. Adiós del técnico, entrenador interino hasta que llegue el nuevo, cambio de dibujo y de titulares y a ver qué pasa. En ocasiones ha salido bien (el propio Sergio Rodríguez fue protagonista). Por el contrario, un cambio de entrenador no garantiza una mejoría en los resultados.

Javier Flaño y Mikel Santamaría se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica

Un triunfo esta tarde ante el Real Unión serviría para que Sergio Rodríguez disfrutara de una semana más de confianza. Ya se vería el sábado siguiente qué pasaría en el desplazamiento a Lezama. Pero sí que la victoria tendría un efecto psicológico muy importante para una plantilla diseñada para comer en mantel de hilo con gran reserva y que, de momento, se ha tenido que conformar con mantel de papel y vino del año. Necesitan los blanquirrojos un triunfo (sería el primero de la temporada en Liga) para aparcar miedos y sacudir fantasmas. Las piernas no van bien cuando la cabeza no está centrada.

¿Y qué pasa si el encuentro finaliza en empate? En ese caso, sólo Sergio Rodríguez tiene la respuesta. Es cierto que se puede empatar de muchas maneras y hay empates que saben a triunfo. Pero en las circunstancias en las que se encuentra la UD Logroñés un punto es botín demasiado escaso.

El propio Félix Revuelta lo confirmó durante su visita el pasado martes: «¿El próximo domingo? Él (por Sergio Rodríguez) es quien debe ver su fuerza».

Remón, en la grada

En lo estrictamente deportivo, el técnico de la UD Logroñés no podrá contar esta tarde con César Remón, fuera de la convocatoria por problemas físicos aunque ayer el centrocampista se ejercitó con el resto de sus compañeros durante gran parte de la sesión. Además, Flaño y Santamaría se quedan fuera de la convocatoria por decisión técnica.

La noticia positiva para el entrenador es el regreso de Jaime Paredes al lateral izquierdo. Se acabó el tener que situar apaños en esa zona del campo. Por lo demás, parece que la UD Logroñés de esta tarde podría presentar algunas novedades como la incorporación de Juan Iglesias en la banda derecha, en detrimento de Santos.

Miguel es fijo en la portería, con César Caneda y Bijimine en el centro de la defensa. En el centro del campo Carles Salvador y Andy Rodríguez serán los encargados de manejar el equipo, con Rayco por la banda izquierda y Víctor por la derecha. Sería la primera oportunidad del riojano como titular en Liga. Olaetxea realizará funciones de enganche con Marcos André en la punta. Los goles del brasileño serán más necesarios que nunca. Hasta el momento, la UD Logroñés no ha sumado ninguna victoria y sólo cuenta con un gol a su favor. El que sirvió para empatar en Las Gaunas ante el Barakaldo en la segunda jornada de competición.

La cita de esta tarde reúne todos los ingredientes para acudir a Las Gaunas. «A ver si podemos contar con el apoyo de todos para sacar adelante todo esto», reconocía Sergio Rodríguez días atrás. Para los jugadores es muy importante contar con el aliento del público, máxime cuando las cosas no están saliendo como se esperaba.