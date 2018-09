Tres días de recuperación exprés Sergio Parla es uno de los tres futbolistas que ha jugado todos los minutos hasta ahora. :: s.m. Tras su exigente triunfo copero, el Calahorra necesitará administrarse y rotar de cara al duelo ante el Gernika SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Viernes, 7 septiembre 2018, 16:38

El miércoles, el Calahorra volvió a cumplir en una competición con la que mantiene una relación especial. La Copa del Rey dio una nueva alegría al equipo rojillo, que avanza a la segunda ronda después de una agónica eliminatoria con empate, prórroga y penaltis. Un gran premio pero con un alto coste. El esfuerzo del duelo ante la Gimnástica de Torrelavega fue enorme tanto en el aspecto físico como en el mental, y tras él, el Calahorra cuenta sólo con tres días de recuperación antes de encarar el partido de este domingo ante el Gernika.

El balance de este inicio de temporada es muy satisfactorio, con dos empates -uno en liga ante el Leioa y otro en Copa con victoria en penaltis-, y una victoria, frente al Amorebieta en el estreno liguero. Pero al Calahorra le restan diez días de máxima exigencia, recibiendo primero al Gernika, después al Castellón en la segunda ronda de la Copa, y terminando el próximo domingo con un viaje a Oviedo para medirse al filial carbayón.

Los 120 minutos del partido del miércoles son la principal preocupación de Miguel Sola. La Gimnástica de Torrelavega exigió en un partido que no tuvo descanso, con tensión especialmente desde el empate visitante, y que pesó en las piernas de los futbolistas. Es difícil llegar en el mejor momento físico al comienzo de temporada y al Calahorra, al igual que al resto de equipos del grupo, aún le falta rodaje, por lo que esfuerzos como los que requiere la Copa son aún mayores.

Javi Duro, Cristian y Sergio Parla han jugado todo. 300 minutos en tres encuentros

La alineación que presente el Calahorra pasado mañana estará condicionada por esta acumulación de minutos entre los partidos ante el Leioa y la Gimnástica. Algunos futbolistas que no participaron el miércoles parecen claros candidatos a entrar en la alineación, como Yasin, Morgado o Samuel. También podría tener un hueco entre los once Xabier Cárdenas después de su gran actuación en Sarriena el sábado e incluso Barace, el único del equipo que aún no ha debutado por sus molestias en el pecho, puede contar con minutos ante el Gernika, aunque es poco probable su participación como titular.

Miguel Sola siempre se ha caracterizado en el Calahorra por hacer uso de las rotaciones con buen resultado. Por ejemplo, frente al Leioa introdujo cuatro cambios en su alineación: Samuel, Barrón, Yasin y Barrio. En este caso, las variaciones serán obligadas, ante el reto de que el equipo no se resienta y mantenga la línea de juego y trabajo. La única baja segura es la de Javi Barrio, expulsado el pasado sábado.

Tres jugadores son los que más carga acumulan del equipo: Javi Duro, Cristian y Sergio Parla. Ellos han jugado todo en este inicio de campaña, 300 minutos en tres encuentros. Su desempeño hasta ahora está siendo sobresaliente y tampoco cuentan con un recambio claro de cara al partido de este domingo. Tras ellos, Rodrigo, Goñi, Álvaro y Gabri, que superan los 200 minutos. Con la sanción a Barrio, Cristian y Duro ocuparán el centro de la zaga, mientras que Parla es uno de los jugadores que mejor está rindiendo del equipo, aunque su puesto podría ser cubierto por Cárdenas o Barace.

Miguel Sola no sólo pensará en el cansancio acumulado en las últimas fechas, sino también en que la próxima semana cuentan con otros dos encuentros. Un exigente inicio para el Calahorra, pero a nadie le amarga un dulce.