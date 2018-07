El traspaso de Marcos André vale 500.000 euros Guerreros se muestra tajante una vez más con la continuidad del ariete y confirma que estudian denunciar al club que ha negociado con él M.G. LOGROÑO. Viernes, 20 julio 2018, 10:03

Juanjo Guerreros, vicepresidente de la UD Logroñés, se mostró tajante ayer en estas misma páginas acerca del futuro de Marcos André. «No se va. Se queda», vino a decir ante el presunto interés de la Cultural (que no lo ha hecho oficial) y sobre todo de un posible acuerdo entre el club leonés y el jugador.

Guerreros fue ayer mucho más contundente porque dedicó más minutos a este asunto, que está dentro del vestuario de la UD Logroñés, y que ha calentado la cabeza de un jugador al que le llegan cifras superiores a las que cobra en Logroño. «El jugador tiene contrato con la UD Logroñés y una cláusula de rescisión de 500.000 euros. El club no baraja ninguna opción de salida, porque el director deportivo cuenta con él, el entrenador también y, además, es una pieza fundamental», indicaba el vicepresidente.

Guerreros no citó en ningún momento a la Cultural. Allí, el club tampoco dice nada. Todo parece quedar en manos del jugador y de sus representantes, que ven una buena operación con este movimiento. El vicepresidente confirmó lo que había insinuado horas antes si tiene noticias de que la Cultural está negociando con Marcos André. «Estamos sopesando denunciar al club que ha negociado con el futbolista, porque no está en situación de hacerlo, ya que faltan más de seis meses para que acabe su contrato», indicó antes de asegurar que él no ha hablado con el futbolista de este asunto y que ningún club se ha dirigido a la UD Logroñés ni a Guerreros para interesarse por el fichaje del delantero. «Si alguien quiere negociar, tiene que hacerlo conmigo», recordó. ¿Y si un club paga la cláusula? Pues se irá. Para esos están las cláusulas.