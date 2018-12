Fútbol. Segunda B Mucho trabajo y escasa recompensa para la UDL Gesto de Ander Vitoria en un partido anterior. / Fernando Díaz El equipo riojano remonta un tempranero tanto de la Real Sociedad B LA RIOJA Logroño Domingo, 2 diciembre 2018, 19:38

La Unión Deportiva Logroñés ha empatado a un tanto con la Real Sociedad B en el municipal de Las Gaunas en un partido de mucha brega y esfuerzo colectivo en el que falló la agresividad en el remate.

Al equipo riojano le costó un mundo igualar el choque tras el tempranero gol obtenido por el equipo guipuzcoano a los ocho minutos del arranque. No. No fue otra empanada de salida como la del partido en Lejona. Es más, la primera ocasión fue para el equipo local en un fallo estrepitoso de Ñoño en la misma boca de gol al que todavía estará dándole vueltas.

Thior adelantaba a la Real B en una jugada bien trenzada con una pared por una de las bandas. Nada nuevo en este escenario cuando se trata de encarar y superar a un rival. La patada al balón para cruzar lejos del alcance de Miguel arrojó hielo sobre la UDL y en una grada ávida de conquistas (y a ser posible rápidas) después de una glaciación de anhelos y repasos nostálgicos de otros tiempos en los que la memoria se vuelve fresca, pero el presente se desvanece.

Mazazo. Sí, un mazazo. Pero el equipo riojano se puso manos a la obra y se dispuso a trabajar como receta noble de quien sabe que el camino está marcado. Ander Vitoria lo intentaba de cabeza en el minuto 17 tras un centro de Flaño desde la banda izquierda, pero su remate se iba por encima del travesaño.

Lo volvía a intentar Ander Vitoria con un jugadón diez minutos después, pero su pase final no encontró un rematador. El partido parecía que se jugaba en un frontón con dos equipos volcados que no especularon con la horizontalidad, sino que, a la mínima buscaban ser lo más incisivos posibles. La Real porque sabía que quedaba una minutada para que el partido muriera y que encerrarse atrás no les iba a dar buen resultado y, cómo no, la UDL porque necesitaba reorientar el partido para equilibrarlo, en primera instancia, y llegado el caso, voltearlo.

Ni lo uno ni lo otro llegó en los primeros cuarenta y cinco minutos. 'Trabajo sin llegada' podría ser el resumen de este primer acto en Las Gaunas.

Le costó asumir el protagonismo al equipo riojano. Rayco, en el minuto 60 ponía a prueba a Zubiaurre, quien realizó una magnífica intervención enviando a córner un cabezaco picado del jugador blanquirrojo. Eran los mejores momentos de la UDL en el partido. Voluntad y ganas grabados a fuego hasta que el tanto llegó. ç

Fue en una jugada a balón parado. Córner favorable para el equipo riojano y Ander Vitoria cabeceaba a las mallas. Grito de alegría y alivio al mismo tiempo y que pudo convertirse en la antesala de la remontada cuatro minutos después en una jugada análoga en la que Zubiaurre volvía a convertirse en internacional.

El choque se enfrió un poco más tarde. Los cambios también contribuyeron a cortar el ritmo del partido. La UDL daba oportunidades a Víctor López, Borja y al debutante Alí mientras los minutos pasaban como un cazo de leche al fuego. Zona de riesgo para ambos equipos a falta de los fatídicos diez minutos finales y la certeza de que se podría sobrar el líquido si algo fallaba en esa fase.

La UDL salvó un punto en Logroño. Aunque el choque también puede verse como la pérdida de dos a la espera de visitar Anduva la próxima semana en un choque determinante contra un Mirandés que también corona la parte alta de la tabla.