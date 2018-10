El técnico se muestra preocupado por las lesiones musculares Viernes, 12 octubre 2018, 00:30

Sergio Rodríguez no quiere parapetarse en la lesiones, pero sí que está preocupado. Y no sólo él, sino todo los integrantes del cuerpo técnico «No se puede hacer nada, salvo que se recuperen lo antes posible», admite antes de recordar que con lo que tiene es «suficiente». «No podemos estar pensando en los que no están, sino en los que pueden jugar. El nivel es muy alto. Nos gustaría estar todos, pero las lesiones no son excusa», incide. Y tampoco cree el preparador que el Tudelano, que también acumula ausencias, vaya a estar pendiente de ellas mañana.

Rodríguez admite que hay «preocupación» por los percances musculares y no oculta que están «analizando» por qué se producen. «El trabajo está bien hecho, pero lo estamos analizando. La preparación no ha variado respecto al año pasado. Estamos haciendo más prevención, por lo en teoría deberíamos tener menos lesiones, pero...», desvela.