UD LOGROÑÉS Tarde de grandes retos en Las Gaunas La UDL recibe al Mirandés con la misión de ganarle por primera vez en casa y sellar su pase al 'play off' JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Sábado, 27 abril 2019

«Somos conscientes de que la única posibilidad de acercarnos a la segunda plaza es ganando. El empate nos lo pondría muy complicado y perder lo haría muy difícil». Palabras de Sergio Rodríguez. Más claro, imposible. La UD Logroñés afronta un partido de retos ante el Mirandés (18.00 horas) en el que no todos pasan por la victoria, pero vencer es siempre el anhelo del que compite.

El técnico riojano tiene muy asumido que los tres puntos ante el Mirandés le permitirían mantener el asedio al segundo puesto y la exigencia hasta el último segundo de la Liga regular. Y también tiene claro el preparador que su equipo debe jugar con la superioridad numérica que le da la grada. «Para nosotros, jugar en Las Gaunas es muy importante. Necesitamos a Las Gaunas. Con eso nos referimos a que el rival sepa que juega fuera de casa», indicaba.

Así, pues, el primer reto es ganar a un equipo al que nunca ha vencido en Las Gaunas. Dos empates y una derrota, en su última visita, no son los mejores números. Esta misma temporada, la UDL perdió en Anduva, aunque no mereció la derrota, pero el fútbol se rige por marcadores, no por merecimientos. Ganar lleva al segundo reto, la clasificación matemática para el 'play off', el tercero en su historia. Incluso con el empate sería suficiente, pero la victoria da independencia. Y también continuidad a la ilusión de acabar segundo en la tabla. Ambos equipos quedarían separados por un punto, con tres encuentros por jugarse. Ser segundo no garantiza el éxito en el 'play off' frente a comenzalo en tercera posición, pero de momento el segundo no se cruza con un primero en la segunda ronda de esa fase. Tercer reto, aunque a medio plazo.

Los tres puntos son la llave para gestas mayores, aunque la UDL tendrá más opciones

El encaje de los nombres en la medular y en ataque es la única duda blanquirroja

Ambos conjuntos llegan en un buen momento, aunque las estadísticas no saltan al césped. A la UD Logroñés le fortalece saber que su oponente baja ligeramente su rendimiento lejos de Anduva. De hecho, sus cuatro derrotas han llegado bajo su condición de visitante ante rivales tan dispares como Gimnástica, Leioa, Racing de Santander o Amorebieta, la más reciente. Ahora bien, el Mirandés habrá repasado el vídeo del partido que cuajó el Oviedo en Las Gaunas para enriquecer sus argumentos. No fue una cuestión de fútbol, sino de entender el compromiso con un 2-0 a favor.

Sergio Rodríguez llega con prácticamente todos sus efectivos a este duelo. Únicamente la lesión de Jaime Paredes ha alterado la preparación del mismo. Javier Flaño y Mikel Santamaría han sido descartados. El técnico debe resolver, sobre todo, la composición de la medular, sus bandas, y la punta de ataque. El encaje no es sencillo. Ayer probó con Iglesias y Pedrito por la derecha e Iñaki y Rubén por la izquierda. Pruebas previas que no garantizan nada, aunque quizá el encaje más complejo es el de unir a Rayco con Ander Vitoria y Marcos André. La fórmula de los dos puntas le da resultado, pero el canario es un futbolista diferente. Sorprendió el técnico en esa ecuación en Zubieta... y acertó.

Así, y ante tantos retos, ganar es la llave que abre todas las puertas, incluido un cuarto objetivo, el de la comunión con la grada. No sólo es fundamental este sábado, sino en los próximos. Se estrecharían lazos y nadie se acordaría ya de crisis como las vividas ante el Oviedo o al inicio de la temporada, cuando parecía que el cielo se desplomaría sobre Las Gaunas y su inquilino.