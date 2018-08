CD CALAHORRA Una tarde para confirmar sensaciones Los futbolistas del Calahorra trasladan una portería en el último entrenamiento antes de viajar a Leioa. :: s.m. El Calahorra visita al Leioa (18.00, Sarriena) después de su primera victoria En su primera salida los rojillos se miden a un equipo que mira esta temporada a cotas más altas SERGIO MARTÍNEZ Sábado, 1 septiembre 2018, 00:11

calahorra. La liga se ve de otra manera después de que el Calahorra arrancase el domingo con una victoria contundente en su regreso a la categoría. El equipo rojillo no pagó la novatada sino todo lo contrario, demostró que es un conjunto de la categoría con todas las letras y que puede mostrar un alto nivel. El Calahorra puede dar la talla como ya se ha visto, pero tendrá que confirmar esas primeras sensaciones. Queda mucho y un buen inicio es importante, aunque de nada servirá si en las próximas semanas no se aprovecha esta inercia inicial. Esta tarde el equipo rojillo visita al Leioa (18.00 horas, Sarriena) con la intención de hacer bueno en su primer desplazamiento el triunfo ante el Amorebieta.

El Calahorra tiene los pies en el suelo. Sabe que un partido no da para grandes conclusiones y que el de esta jornada será bien diferente, por el hecho de ser visitante, por perder el posible factor sorpresa y por la entidad del rival. Muchas cuestiones que cambiarán. No lo hará el planteamiento rojillo. Su fútbol es una seña de identidad a la que no renunciará. Como explicó Miguel Sola, es el que mejor resultados le ha dado al equipo y es inteligente seguir empleándolo mientras no aparezcan rivales que lo discutan. Es el mejor arma del Calahorra.

El sistema lo tienen asimilado todos los jugadores y por ello las rotaciones suelen funcionarle a Miguel Sola. Con el partido de Copa a la vista, la alineación rojilla a buen seguro presentará novedades pese al buen rendimiento de todos los jugadores en el estreno de la pasada semana. El mediocentro Raúl Almagro no ha entrado en convocatoria por decisión técnica, buscando dosificarle ante la acumulación de partidos que se espera. Por otra parte, Xabier Barace sigue sin estar disponible pese a que esta semana ya ha estado entrenando con el equipo.

Raúl Almagro no ha entrado en la convocatoria por decisión técnica, mientras que Barace continua lesionado

Para sustituir a Almagro el principal candidato es Adrien Goñi, que retrasaría su posición, aunque existen otras opciones como Auzmendi, Cristian o Cárdenas. Las variaciones en la defensa pasarían por la posible inclusión de Barrio, aunque la zaga funcionó a la perfección frente al Amorebieta y no debería cambiar demasiado. Los que cuentan con más posibilidades de entrar son Alain Barrón en el interior derecho y Samuel, que tomaría la alternativa pasando Gabri a la mediapunta.

Numerosas posibilidades para sorprender al Leioa, un equipo que estrenó la temporada empatando a cero goles en Mareo ante el Sporting B. El conjunto vizcaíno busca este año dar un paso al frente para ganar protagonismo y posiciones en la clasificación. Un bloque ya formado, con Jon Ander Lambea un año más al mando y con jugadores de calidad en la zona de tres cuartos como Fran Sota, Chirri o Bengoa, que supondrá un reto aún mayor para el Calahorra. Los rojillos tendrán que reafirmar sus buenas sensaciones.