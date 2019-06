La taquilla abre a las 12.30 horas para socios y no socios L.R. Domingo, 2 junio 2019, 12:22

Hasta este domingo, la UD Logroñés ha vendido 6.516 entradas desde que las puso a disposición el miércoles. Buen ritmo de venta, si bien el club confía que hoy se puedan vender bastantes más y alcanzar, si es posible, los 10.000 aficionados en las gradas, cifra muy ambiciosa. Al número ya conocido, hay que sumar las 280 que han recogido el Badajoz. Es decir, prácticamente 7.000.

Las Gaunas abre hoy dos taquillas. La número 1, a las 12.30 horas y en ella se venderán pases tanto para los abonados de la entidad como para quienes no lo son. A las 17.00 horas se abrirá la taquilla número 2, para los no socios. Ambas estarán funcionando hasta el inicio del partido. A los precios de este compromiso se suman desde esta mañana las localidades de la grada de General, que habitualmente no se abre a los espectadores. Los precios para sus localidades oscilan entre los 25 euros para los adultos y los 10 euros para los infantiles. Los juveniles pagarán 15 euros.

El equipo blanquirrojo llegarán en torno a las 18.00 horas al Municipal de Las Gaunas. Como en ediciones anteriores, los aficionados han quedado a partir de las 15.30 en el parque Gallarza y seguro que habrá un gran ambiente previo en la calles del centro.