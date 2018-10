«Ser suplente no es fácil, lo que debo hacer es trabajar y estar preparado» Gonzalo, en el centro, junto a Zabal y Gorka. / Sergio Martínez El portero fue el más destacado en la Copa, una competición que, reconoce, el Calahorra quiere dejar atrás Gonzalo Portero del CD Calahorra SERGIO MARTÍNEZ Logroño Domingo, 21 octubre 2018, 10:51

Gonzalo fue el héroe de la Copa, pero es el suplente en la liga. El portero riojano fue el principal responsable de que el Calahorra resistiese el miércoles hasta la prórroga al Sant Andreu. También en la primera ronda una parada en la tanda de penaltis guió a los rojillos. Ahora, deberá volver a la realidad de la liga, en la que parte por detrás de Nacho Zabal, otro de los mejores del Calahorra esta temporada. Gonzalo asume la situación, esperando nuevas oportunidades y confiando además en el equipo para salir de este bache de resultados.

-¿Cómo está el equipo después de la eliminación de Copa?

-En realidad, deseando que llegue el domingo para quitarnos este mal sabor que nos dejó la derrota en Barcelona. No pensamos en otra cosa que en el partido ante el Izarra. Ahora lo más importante es dejarlo atrás, olvidarnos en cierta forma de la eliminación para meternos cuanto antes en la liga que es la competición más importante para nosotros y volver a sumar para poner fin a esta racha que acumulamos.

-En la liga es el portero suplente, pero en la Copa ha demostrado seguir a un gran nivel.

-Yo intento ser un portero regular, tanto el pasado año en el que jugué más como en éste. En los partidos que he jugado hasta el momento he estado así, mostrándome seguro, cometiendo pocos fallos y ayudando al equipo cuando hacía falta.

-¿Cómo se lleva ser el portero suplente?

-No es fácil de llevar porque todos somos egoístas, pero me esta tocando jugar menos esta temporada y lo que debo hacer es trabajar y estar preparado para cuando el entrenador considere que debo jugar. Tengo confianza poder hacerlo a lo largo de la temporada en cualquier momento. Por otra parte, Zabal está jugando muy bien y es un portero con mucha experiencia. Además, la defensa está contribuyendo a que el equipo se muestre seguro.

-En Gobela jugó su primer partido de titular en la liga.

-Durante la semana ya me había dicho el míster que iba a darme esa oportunidad. El partido de Copa era importante y yo llevaba un mes sin jugar, por lo que estar en un partido antes me vino bien. No es la misma situación de un jugador de campo que entra tras tiempo sin jugar que el caso de un portero.

-Ya había jugado en Segunda B con la SD Logroñés, donde también empezó como suplente.

-En mi primer año empecé igual, por detrás de Pisón, pero por distintas circunstancias acabé ganándome la titularidad. Ahora, unas temporadas después, me veo como un portero más maduro, que ha vivido muchas más situaciones diferentes.

-¿Cómo ve al equipo dentro de unos meses?

-Igual que se le ha visto hasta ahora, compitiendo siempre y contra cualquiera. Todos los partidos que hemos perdido han sido por la mínima. Lo más importante será sacar el máximo de puntos en La Planilla, donde somos más fuerte, e intentar lograr cuanto antes la permanencia.