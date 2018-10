La UDL suma otra virtud

La UD Logroñés ganó. En sí, ya es noticia. Segunda vez en ocho partidos. Y venció cuando lo necesitaba. No fue con brillantez, sino con un fútbol práctico, el de toda la vida en esta categoría. Trabajo, un golpe de fortuna, porque la UDL sufrió hasta el agotamiento físico y mental para derrotar el Tudelano, sumar su décimo punto y enlazar siete consecutivos. Pablo Bobadilla decidió un duelo en el que la diferencia residió en el acierto en la definición.

1 UD Logroñés Miguel, Juan Iglesias (Santamaría, 84'), Flaño, Caneda, Bobadilla, Andy, Víctor López (Remón, 62'), Carles Salvador, Marcos André, Olaetxea, Rubén Martínez (Ñoño, 70') 0 Tudelano Pagola, Meseguer, Lalaguna, Iñaki, Adán (Arellano, 70'), Ardanaz, Vega, Zamorano (Tepa, 45'), Royo, Gabarre, Soto (Vélez, 82') goles 1-0, minuto 47, Bobadilla árbitro: Godia Solé (catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Bobadilla y Ñoño y a lso visitantes Vega, Iñaki y Lalaguna incidencias 1.713 espectadores en Las Gaunas, según el club. Se guardó un minuto de silencio en memoria de lod fallecidos en las inundaciones de Mallorca

Cada momento de la vida deja una imagen para el recuerdo. Da igual dónde y cómo, pero la imagen se graba en la mente. Eso pasó ayer por la tarde en Las Gaunas. Pablo Bobadilla corría desbocado, fuera de sí. Dejaba atrás a todos su compañeros. Tenía un objetivo definido. Llegó hasta su banquillo y se abrazó a Sergio Rodríguez. El abrazo del oso. Rompecostillas. Seguramente, en ese momento, Bobadilla explotó. Superó, definitivamente, un año, el pasado, para olvidar; superó, también, todo el tiempo que le ha costado convencer al técnico blanquirrojo de que puede jugar en este equipo. Fue un momento único para él. La imagen del partido que ayer ganó la UD Logroñés. Todas las victorias van asociadas a un momento, a un detalle a un jugador. Ayer, el jugador tenía nombre propio: Pablo Bobadilla.

Sergio Rodríguez repitió el once que se midió al Athletic a partir del minuto 18, cuando Flaño suplió al lesionado Santos. Toda una novedad, porque el preparador no es de repetir alineaciones. Un once que comenzó con dinamismo, que buscó la transición rápida y los balones en largo en busca de la sorpresa. Quería la UDL aprovechar los duelos de Marcos André con los centrales navarros, Meseguer y Lalaguna. Además, con una variante: la diagonal de Rubén Martínez. Uno y otro ganaron la espalda a la zaga, pero les faltó el control absoluto de la escena para disparar con peligro. No había remate, pero sí llegada con cierta facilidad. Definitivamente, este equipo ha mutado.

La UD Logroñés ganó con el fútbol de toda la vida en esta categoría: práctico, de acierto y con algo de suerteLa metamorfosis ha traído consigo un vocabulario que cita a la intensidad, agresividad o sufrimiento

Esa metamorfosis ha traído consigo otro vocabulario. Intensidad, agresividad, límite,... palabras muy repetidas en las últimas fechas. Ayer añadió una más: sufrimiento o capacidad de sufrir. La UD Logroñés lo pudo evitar con un segundo gol, pero como ocurrió seis meses atrás, cuando venció por la mínima al mismo equipo y en el mismo escenario, acabó agotada. Sin nada que guardar en el cuerpo. Sufrimiento hasta la extenuación.

Las escarazumas de Víctor López generaron las primeras ocasiones de gol. Rubén Martínez disfrutó de dos de ellas. Sufría la UDL porque el partido se trababa. Buscaba la espalda a la zaga y la encontraba, pero no el remate letal. Ante la espesura, tiró de otra virtud: la riqueza de recursos. En un acción a balón parado, Bobadilla marcaba después de que Marcos André estrellase el balón en el larguero. Rechace y cabezazo. La virtud del oportunismo. Gol psicológico. Marcar y acabar la primer mitad.

La euforia dio paso al sufrimiento. Ahí se ve a un equipo grande, que no sólo se mueve en escenarios bien iluminados, sino que es capaz de escapar a las tinieblas. Salvador cometió un error y Gabarre llevó la angustia a la grada. Apareció Miguel, siempre cuestionado, casi siempre acertado. Crecía uno y se empequeñecía otro. La irrupción de Tape dio la superioridad al Tudelano, aunque no creaba peligro real. Sensación sí. Sufrimiento también en la grada.

La inclusión de Remón reforzó el trabajo de trinchera. Como hace seis meses. Sin embargo, fue la incorporación de Ñoño la que oxigenó al equipo. Tres acciones suyas pudieron acabar en gol. La primera finalizó en manos de Pagola; la segunda, con el balón en la grada; la tercera, en Pagola, una vez más. Fue la mejor. De ser gol, hubiera levantado al aficionado, que aún no se había recuperado de ver a Meseguer tirar el balón fuera con su cabeza en la posición que todo jugador sueña: solo y al borde del área. Solo con el final del partido concluyó el sufrimiento.