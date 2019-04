«Hemos hecho cosas suficientes para que la afición se ilusione» Sergio Rodríguez da instrucciones a sus jugadores desde la banda. :: fernando díaz El técnico se mostró feliz por «un día redondo» con la victoria ante el Mirandés y los ascensos de los juveniles Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés VÍCTOR SOTO Logroño Domingo, 28 abril 2019, 10:11

Aunque Sergio Rodríguez, técnico de la UDL no suele prodigarse en emociones, ayer su cara no podía ocultar su satisfacción. «Todo ha sido positivo», resumía. En primer lugar, felicitó a su plantilla: «Estoy muy contento por el trabajo en el partido. Veníamos trabajando ciertas cosas y han encajado a la perfección. Pero sobre todo por el esfuerzo de los chicos, que lo han dejado todo». Y luego se acordó de la tabla clasificatoria: «Matemáticamente vamos a jugar un 'play off' después de un año duro. Creo que el equipo lo merece. Y estamos a un puntito del Mirandés. No va a ser fácil, pero lo vamos a intentar hasta el final estar lo más arriba posible».

Entrar en la fase de ascenso tras meterle tres goles a los burgaleses resulta muy complicado y eso Rodríguez lo vio como «la guinda» a «un buen día para la familia blanquirroja». Porque la UDL no sólo es su primer equipo y el técnico, curtido en la cantera, lo tiene claro: «Ha sido un día redondo para el equipo, por lo que ha pasado en Las Gaunas, pero también por el ascenso de los juveniles, porque el filial se ha metido en 'play off', nosotros también...».

La victoria con goles también despeja fantasmas. «Llevábamos una buena dinámica a lo largo del año. Creo que en los últimos tiempo hemos encontrado más acierto de lo que veníamos encontrando. Hemos pasado de no ser tanto un equipo de transiciones, sino también de alternar porque somos versátiles, no debemos jugar sólo de una forma. Creo que es lo mejor que tiene el equipo. Y eso se debe a la capacidad de los jugadores», incidía.

«Sabíamos que iban a tirar la línea arriba y lo hemos entendido para encontrar superioridad atrás»

«Matemáticamente vamos a jugar una fase de ascenso después de un año duro. El equipo lo merece»

«Esperamos poder tener estos ambientes en 'play off' porque Las Gaunas es un valor muy importante»

Por ejemplo, ayer sorprendía la alineación, con el debut de Borja García y la entrada en la medular de Andy con Olaetxea. «Todos han sido importantes en algún momento de la temporada, unos en mayor medida y otros en menor. Era importante para que gente coja minutos y otros descansen un poco. Ha sido por eso y por elegir los que creíamos adecuados para competir con el Mirandés por su juego y su forma de jugar», explicaba. «Cuando le ha tocado a cualquiera jugar, ha respondido. Estamos muy tranquilos y la pena es que cada día hay que elegir a once y tres cambios. Ojalá pudiésemos elegir a más porque con su compromiso y trabajo demuestran que todos pueden estar», insistía.

Respecto al partido, la clave, según Rodríguez, fue «entenderlo». «Desde el principio se veía la intensidad defensiva y ofensiva, hemos sido muy versátiles durante el juego, sabíamos que iban a tirar la línea muy arriba y lo hemos entendido para encontrar superioridad en las posiciones de atrás para encontrar tiempo y poder lanzar... Pero el ambiente nos ha empujado, esa ha sido la base principal. Pero también el acierto, la insistencia, defender bien cuando nos ha tocado...», decía.

Todo ha sumado, como las variantes tácticas, especialmente tras el descanso, con la entrada de Carles Salvador, sacrificado ayer del once. «Lo hemos metido para igualarles y a Rubén le hemos dejado en banda porque el Mirandés cuenta con la proyección con Paris. Hemos jugado con cuatro en rombo y uno en punta y a Rubén le hemos dejado tirado a la izquierda por prevenirnos de Paris. El sistema podía parecer raro pero creo que nos ha funcionado», analizaba.

Y no se cansaba de alabar a la afición: «Ilusión la tenemos a desbordar. El equipo ha hecho cosas suficientes como para que la afición esté ilusionada y ojalá se siguen ilusionando. Juegan un papel importante y que todos juntos somos más fuertes. Nos queda un partido más en casa y esperamos que podamos tener estos ambientes y también en 'play off' porque empujan mucho y en Las Gaunas los jugadores lo notan y es un valor muy importante», sentenciaba.