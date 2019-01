«Me ha sorprendido que es un equipo que toca y juega mucho el balón» El lateral comentó en su presentación que «fue una elección fácil» fichar por el Calahorra Regino Defensa del Calahorra S.M. CALAHORRA. Sábado, 12 enero 2019, 01:06

Ha sido el tercero en llegar en un intenso mercado invernal para el Calahorra. Regino, que empezó a entrenar el jueves y fue presentado ayer, responde a un perfil de jugador bien diferente al que buscó el equipo con Emilio y Sergio Benito. Un futbolista experimentado y rocoso, que en sus primeros días ya ha dado muestras de sus cualidades, especialmente defensivas, aquellas que hicieron interesarse al Calahorra por este lateral gaditano.

Tras dejar la Segunda B el pasado verano, poco tiempo ha durado en Tercera Regino, que confesó ayer que el proyecto en el Xerez Deportivo «no salió como debía haber salido», por lo que buscó regresar a la categoría de bronce: «Hablé con varios compañeros que habían estado aquí y me dieron muy buenas referencias. También el presidente del San Fernando. No me lo pensé mucho, fue una elección fácil».

Pese a llevar sólo dos entrenamientos con su nuevo equipo, ya ha entrado en la convocatoria de cara al partido de esta tarde en Amorebieta, aunque es difícil que pueda participar. De esta breve experiencia Regino destaca la propuesta futbolística del Calahorra: «Me ha sorprendido que es un equipo que toca y juega mucho el balón. El año pasado estuve en el Grupo III y me hablaron de que este era un grupo duro pero de poco juego, por lo que me ha sorprendido. Es una filosofía que a todos nos gusta».

Por otra parte, valoró positivamente la marcha del equipo «para tratarse de un recién ascendido», recalcando tanto positivamente los goles a favor como en el aspecto contrario los encajados. «30 goles en contra son los que tienen los equipos que van últimos o penúltimos y si el Calahorra está en mitad de tabla es porque está haciendo las cosas bien», apuntó.

Finalmente, Regino se definió como «un compañero que intenta sumar en todos los aspectos» en el día a día del equipo, mientras que en aspectos puramente futbolísticos incidió en su «carácter», así como en su faceta defensiva: «Soy agresivo, algo bruto, con buen juego aéreo y cuando estoy en la banda me gusta subir».

Antes de la presentación, Miguel Sola habló de las nuevas incorporaciones del equipo, destacando de Regino que se trata de un jugador «experimentado, ya hecho y que sabe lo que tiene que hacer en todo momento», señalando que son factores que necesita el equipo en defensa. El técnico también se refirió a Sergio Benito, del que alabó su «punta de velocidad, juventud, atrevimiento y desparpajo».