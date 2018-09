«Si sigo en el equipo, pelearé; si no, ayudaré en lo que pueda» Sergio Rodríguez, tras la derrota. :: fernando díaz Sergio Rodríguez | Entrenador de la UDL JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Lunes, 24 septiembre 2018, 09:23

Días muy duros para Sergio Rodríguez. Quiere seguir al frente del equipo, pero sabe que el club puede decidir su relevo hoy mismo. Lo que tiene claro es que no desea ser un obstáculo en el crecimiento de una entidad a la que quiere «mucho». El técnico admite que es su peor momento en el banquillo que le dio la oportunidad de entrenar en Segunda B.

- ¿Qué balance hace este partido?

- El balance es negativo. Si nos centramos en el resultado, la renta es importante. Si hablamos del partido, creo que ha sido un encuentro de tramos. En unos, ellos han sido mejores; en otros, nosotros. La diferencia ha estado en que ellos han aprovechado sus ocasiones.

- ¿Qué le pasa a este equipo, que ya no genera ocasiones?

- Veníamos a un campo complicado, con un rival que lo está haciendo las cosas bien. Es verdad que esta dinámica negativa nos hace generar menos fútbol y menos ocasiones. Necesitamos una victoria, un buen partido para coger esa confianza que ahora mismo nos cuesta adquirir. El equipo trabaja y hace todo lo posible, pero igual no llega al rendimiento que se le presupone.

- ¿Es su peor momento como entrenador de la UD Logroñés?

- Sin duda alguna. No nos vamos a engañar. El responsable de la situación soy yo y lo asumo como tal. Te sientes frustrado porque trabajas, pero las cosas no acaban de salir. El comienzo de Liga ha sido muy malo especialmente en resultados y en juego cada vez vamos a menos. Es el peor momento, sin lugar a dudas.

- La semana pasada aseguraba que se sentía con mucha fuerza para seguir adelante. ¿Sigue pensando lo mismo?

- Sí, pero sé cómo funciona el fútbol y estoy a disposición de la entidad. Ahora bien, no me voy a rendir. El sueño que tengo es lograr algo con el equipo de mi ciudad. Mi dolor es doble porque no lo estoy consiguiendo y no están saliendo las cosas bien. Asumo toda la responsabilidad. Si el club todavía cree en mí y piensan que soy el adecuado, yo tengo fuerzas para dar la vuelta a esta situación. La decisión es de ellos (el club) y entenderé lo que ellos digan. Veremos a ver qué pasa.

- ¿Cómo se revierte una situación de este tipo?

- Lo único que conozco es el trabajo duro y creer en lo que haces. La situación es difícil, pero creemos en esta plantilla. Tenemos buenos jugadores. Esté quien esté al mando, hay que juntarse, trabajar y creer en lo que se hace.

- Ha hecho muchos cambios en el once respecto a otros partidos. ¿Por qué?

- Queríamos jugar de una determinada forma. Tenemos una plantilla amplia y podemos hacerlos. Si sigo, continuaré así.

- Muchos cambios de nombre, pero no de juego. Se nota un equipo previsible.

- Creo que también hemos hecho cosas bien. Hemos competido de tú a tú, pero ellos han aprovechado la última jugada de la primera mitad y otra en la segunda. Nos ha faltado rapidez y, además, ahora se ve todo de manera muy negativa.

- ¿Qué es lo positivo de su equipo?

- Competimos contra un rival que vive en una dinámica buena. Nosotros, en una mala. Y hemos competido. ¿La grada? Le gente viene al campo a ver a su equipo ganar. No tengo nada que reprochar al aficionado. Les agradecemos que nos sigan. En las situaciones difíciles es donde tenemos que estar muy juntos. Cualquier cosa que diga a favor del equipo no se va a valorar ahora mismo.

- Si es positivo competir con el Calahorra, quizá hay un error de valoración.

- Hablo de este momento. Nosotros tenemos que dar más y esperamos mucho más, pero en esta situación es lo que veo.

- Ha dicho en más de una ocasión 'esté quien esté' en clara alusión a su futuro. ¿Siente que es un ultimátum?

- No, pero quiero lo mejor para el club y entenderé cualquier situación que se dé. Me gustaría seguir y tengo fuerza. No estoy en cualquier equipo, estoy en el equipo de mi ciudad. Le he visto nacer, he jugado en él y he trabajado en su cantera. Si me tengo que ir, me gustaría que fuera por la puerta grande. Si sigo, pelearé; si no, ayudaré en lo que pueda. Cuando empecé a entrenar tenía asumido que habría momentos duros, pero es en éstos donde más fuerte hay que estar. Quiero mucho a este club.