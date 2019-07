UD LOGROÑÉS Sergio Rodríguez sigue al mando Sergio Rodríguez, durante un entrenamiento de la pasada temporada. :: díaz uriel El entrenador riojano llegó ayer a un rápido acuerdo con la UD Logroñés para continuar un año más | El técnico logroñés prolonga su relación con la entidad de su «corazón» y afrontará su cuarto proyecto ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 5 julio 2019, 07:47

logroño. Tanto Sergio Rodríguez como los responsables de la UD Logroñés querían llegar a un acuerdo. Y ayer lo hicieron. En el primer encuentro. Rápido. Sergio Rodríguez afrontará su cuarto proyecto al frente del equipo de su «corazón». No en vano, durante su etapa de jugador fue capitán del equipo y colgó las botas en la UDL en el verano de 2013 para incorporarse a su estructura como técnico de fútbol base.

El entrenador ya confirmó al final de temporada que tenía ganas de seguir: «Mi mayor premio es dedicarme a lo que me gusta y, además, en mi casa y ayudando al equipo que he visto nacer y al que llevo en el corazón». Ayer, en declaraciones a Diario LA RIOJA, se reafirmaba en ese pensamiento: «No ha sido difícil. Yo lo único que tenía claro es que si el club quería que siguiese, yo iba a continuar. En lo demás no íbamos a tener ningún problema y así ha sido».

Hasta el momento, Sergio Rodríguez ha dirigido 96 encuentros desde el banquillo del primer equipo de la UD Logroñés: 50 de ellos han sido victorias, 21 derrotas y 25 empates. En total, una media de 1,83 puntos por partido.

«Yo lo único que tenía claro es que si el club quería que siguiese, iba a continuar» «Lo del año pasado no vale, todos partimos de cero y no sirve de nada la segunda posición»

Ciñéndonos a la última campaña, el entrenador fue el responsable de la mejor temporada en la historia de la UD Logroñés. Los blanquirrojos fueron segundos al término de la liga regular con récord de puntos sumados (72). Además, los riojanos superaron al Badajoz en la primera eliminatoria del 'play off', aunque despertaron del sueño en la segunda, frente al Hércules de Alicante.

En esta eliminatoria la afición al fútbol de Logroño salió de su letargo y se vivieron escenas olvidadas ya (la marcha del equipo a Las Gaunas a su paso por República Argentina). También fue de récord la entrada de aquel encuentro: 10.744 espectadores.

Sergio Rodríguez tuvo ayer un recuerdo para todos aquellos aficionados que vibraron con el equipo. «Estamos expectantes a ver si esa señal que hubo al final de temporada, de la manera en la que se volcó la afición, la cantidad de espectadores en Las Gaunas... A ver si desde principio podemos contar con más gente», anhelaba el técnico.

A pesar de que la pasada campaña se puede considerar como muy buena para la UD Logroñés, no fue fácil para Sergio Rodríguez. De hecho, el técnico sufrió mucho en los primeros partidos. Las cosas no salían, el equipo no carburaba y se metía en puestos de descenso. Fue una visita tranquilizadora de Félix Revuelta y un triunfo en Las Gaunas ante el Real Unión en la sexta jornada lo que invirtió la inercia de la temporada. A partir de ahí la UD Logroñés creció y creció.

Pero el entrenador logroñés aprendió mucho de los momentos malos. Por eso, las palabras trabajo, humildad y respeto están siempre presentes en su discurso. «Primero estamos intentando confeccionar una buena plantilla, de eso se encarga la dirección deportiva. Y luego hay que saber que lo del año pasado no vale, que todos partimos de cero y que no nos sirve de nada la segunda posición de la pasada campaña. Sobre todo con mucha humildad y sabiendo que es una carrera de fondo», argumenta Sergio Rodríguez.

Plantilla en construcción

Hasta el momento, el nuevo proyecto de la UD Logroñés cuenta con dieciséis jugadores. Doce de ellos ya tenían contrato: Buigues, Santos Iglesias, Paredes, Bobadilla, Iñaki, Andy, Rayco, Rubén Martínez, Álvaro, Arnedo y Ander Vitoria. A estos nombres se unieron Ousama (ya con ficha del primer equipo), Olaetxea (primera renovación) y dos nuevas incorporaciones, el defensa Gorka Pérez y el delantero David González 'Roni'. Ayer, Unai Etxeberria, meta fichado tras la lesión de Miguel Martínez, confirmó su fichaje por el filial del Granada.

Se acabaron las vacaciones para Sergio Rodríguez. Ahora toca coordinarse con el director deportivo Carlos Lasheras para confeccionar la mejor plantilla posible. En ello están. La UD Logroñés despertó algo muy bonito al final de temporada, un sentimiento que estaba dormido y que hay que trata de mantener.