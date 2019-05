Fútbol | 2º B Sergio Rodríguez: «Si queremos ser fuertes, necesitamos a nuestra masa social» Sergio Rodríguez, en el encuentro ante el Leioa. / Juan Marín El entrenador de la UD Logroñés trabaja fuerte con sus jugadores, en los que tiene plena confianza y de los que destaca su veteraníoa ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 31 mayo 2019, 12:30

El entrenador de la UD Logroñés, Sergio Rodríguez, trabaja durante la semana todos los aspectos que pueden influir en su plantilla de cara al partido de vuelta contra el Badajoz, correspondiente a la primera ronda de los 'play off'. El técnico tiene plena confianza en sus jugadores y además, resalta la veteranía de muchos de ellos: «Creo que tenemos un equipo veterano, que ha jugado por estas cotas y otras mayores, y hay mucha gente que lo va a saber gestionar bien y ellos nos ayudan con el resto de jugadores más jóvenes que no han vivido momentos como estos. Al final es un partido de fútbol, lo tenemos que entender así. No sé si un partido más, porque es trascendental, pero no podemos ir con la presión de que es el partido definitivo. Porque si vas así, puede que las cosas no te salgan«.

Uno de los aspectos en los que ha incidido Sergio Rodríguez ha sido en la buena respuesta que está teniendo la cita entre los aficionados. El ritmo de venta de entradas está siendo alta (más de 4.000 el jueves por la noche) y eso beneficia al equipo blanquirrojo: «Tenemos una masa social muy fiel y estoy convencido que esa masa social tan fiel está convenciendo a gente para que venga al partido y podamos ser más. Este tipo de partidos hacen que gente que no suele venir, se enganche para otros años. Y eso, si queremos ser fuertes, lo necesitamos. Cuanta más masa social tenga el club, mejor«.

En lo deportivo, el entrenador blanquirrojo continúa pendiente de la evolución de Marcos André y Pedrito, ambos con molestias.«Si es algo que puede acarrear en un futuro inmediato que un jugador esté de baja, no vamos a arriesgar. Si es algo que no va más allá, que se trata de aguantar el dolor, evidentemente sí que tendremos en cuenta al jugador», resumió el entrenador.

También el delantero Rayco ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido. El canario quiso puntualizar que «el equipo no se puede dejar llevar por la euforia que rodea al partido».