Sergio Rodríguez pierde a Ñoño y recupera a Salvador

No hay semana en la que Sergio Rodríguez no tenga que componer un puzle para conformar su once titular. Entre lesiones y sanciones, el entrenador de la UDL no repite alineación dos jornadas consecutivas. Para el encuentro de este sábado en Estella, Rodríguez no podrá contar con Ñoño, sancionado por haber visto cinco cartulinas amarillas (Sporting B, Tudelano, Vitoria, Mirandés y Arenas).

En los últimos partidos el gaditano se había hecho con la titularidad de la banda izquierda del ataque blanquirrojo. La buena noticia para Sergio Rodríguez es que recupera al centrocampista Carles Salvador. No se trata de un jugador más y es que el castellonense había disputado hasta el pasado fin de semana todos los partidos con la UDL. Rodríguez confía en él para dar equilibrio al centro del campo de su equipo.