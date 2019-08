Sergio Rodríguez espera un Haro «con un plus de motivación especial» A pesar de que los blanquirrojos son favoritos para hacerse con el derbi del domingo contra el Haro, el técnico de la UDL ha pedido a sus jugadores «máxima concentración y agresividad, ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 30 agosto 2019, 11:08

El técnico de la UD Logroñés no quiere relajación en su plantilla. A pesar de que los blanquirrojos son favoritos para hacerse con el derbi del domingo contra el Haro, Sergio Rodríguez ha pedido a sus jugadores «máxima concentración y agresividad, no sólo en lo defensivo sino también en lo ofensivo, porque si no matas el partido todos los equipos te ponen en problemas si les dejas opciones».

Con la única duda de Gorka Pérez, que se recupera poco a poco de sus problemas físicos, Sergio Rodríguez alerta del peligro del conjunto jarrero: «Esperamos un Haro con mucho rigor defensivo, que tiene mucha solidaridad y que a la contra es un equipo muy peligroso, en jugadas a balón parado, centros laterales, segundas jugadas. Ya jugaba así el año pasado y esperamos un equipo peligroso». «Los equipos recién ascendidos -continúa el técnico blanquirrojo- tienen un plus de motivación especial, que a veces es inconsciente, y nosotros tenemos que llegar también a esos niveles de motivación para poder competir con ellos. Será un partido complicado y el Haro nos pondrá las cosas difíciles. Nosotros tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar los tres puntos».

Más allá del aspecto deportivo, Rodríguez no ha querido pasar por alto el hecho de que el del domingo sea un derbi, «que siempre son diferentes y especiales», y que «se trata de un partido muy bonito porque este año es un año especial para nuestra comunidad autónoma porque hay tres equipos en Segunda B, algo que hace muchos años que no se daba».

UD Logroñés y Haro se enfrentan este domingo (19.00 horas) en Las Gaunas, en el primer derbi regional de la temporada, primera en muchos años en la que coinciden tres equipos riojanos: UDL, Haro y Calahorra.