Pablo Bobadilla (UDL): «Si Sergio cree que tengo que jugar el sábado en Lezama, ¡pues a muerte!» El de Nájera, titular el domingo, asegura que en los cinco años que lleva en la UDL «nunca ha habido mejor plantilla» Miércoles, 3 octubre 2018, 10:46

«¡Bobadilla titular!». La noticia corría como la pólvora entre los aficionados de la UDL antes del partido ante el Real Unión.

- ¿Cuándo le confirmó el entrenador que jugaba de inicio?

- Ya en el vestuario, una hora antes. La verdad es que no me lo esperaba. Siempre que vas convocado esperas una oportunidad pero me pilló por sorpresa.

- Se le vio muy cómodo jugando con César Caneda como pareja. ¿Realmente fue así?

- Es una gozada jugar con César. Ha jugado en Primera, en Segunda y muchos partidos en Segunda B. Sólo se trata de hacerle caso en lo que te dice... Yo estoy encantado de jugar con él.

- El Real Unión no apretó mucho, pero cuando le tocó trabajar lo hizo casi siempre bien.

- La verdad es que estuve muy cómodo, concentrado y a lo mío. Es verdad que al principio, igual un poco nervioso. Pero cuando estás en el campo vas a tope.

- ¿Lo suyo será flor de un día o confía en seguir contando con la confianza del míster en Lezama?

- Yo voy a entrenar a tope y si Sergio cree que tengo que jugar el sábado, ¡pues a muerte!

- ¿Había familiares suyos en la grada de Las Gaunas?

- Sí, estaban mis padres, amigos, mi hermano... Se pusieron muy contentos porque ellos saben lo duro que fue para mí el año pasado.

- ¿Cómo vivió la plantilla una semana tan decisiva, con el entrenador jugándose la continuidad?

- Es verdad que con un poco de tensión, pero nada del otro mundo. Sabiendo que tenemos que ganar sí o sí. Sergio nos quitó presión, nos vino bien e hicimos lo que teníamos que hacer.

- Pero esta victoria hay que refrendarla en Lezama...

- Así es. Si no sacas algo en Bilbao, la victoria ante el Real Unión no sirve para nada.

- El domingo fue un gran día en lo personal y en lo colectivo, pero no todo ha sido de color de rosa en su carrera. La pasada campaña fue muy dura para usted.

- Sí, porque me lesioné el bíceps femoral izquierdo y estuve casi todo el año parado. Cuando me recuperé, en enero, hubo la opción de salir cedido al Izarra para coger minutos en Segunda B. ¡Y llego a Estella y en el tercer partido me vuelvo a lesionar de lo mismo! Estuve otros dos meses parados. No me hicieron ficha... la verdad es que fue un año muy jodido. Fue muy duro: gimnasio, gimnasio, prevención de lesión, yo solo... Fue difícil, pero esto es fútbol y creo que vino bien. Me hizo más fuerte.

- Los jóvenes al poder. ¡Vaya revolución en el once del domingo!

- Eso dice mucho también de la personalidad de Sergio. Cualquiera no se hubiera jugado el puesto con los de casa. Se están haciendo las cosas muy bien en la cantera y a ver si debutan más jugadores.

- ¿Desde dentro del vestuario tienen la misma sensación que el aficionado, que hay plantilla para estar arriba?

- Yo llevo aquí cinco años y creo que no ha habido mejor plantilla nunca en el primer equipo.