«Aunque sea el séptimo partido, ya nos estamos jugando cosas» Sergio Rodríguez Entrenador de la UD LogroñésEl técnico blanquirrojo lanza un claro mensaje en las horas previas a un partido en el que necesitan los tres puntos JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Sábado, 6 octubre 2018, 11:36

Comedido en el discurso, consciente del momento y sabedor de lo que hay en juego. Sergio Rodríguez vive al límite, como el resto de sus hombres, y lo asume. Aunque la temporada no ha hecho sino empezar.

- Después de seis partidos, ¿están ante su primer gran examen?

- Como todos los fines de semana. El Athletic es un equipo que por calidad tiene que estar arriba y, además, ha comenzado muy bien la competición. Cualquier partido en esta categoría es complicado.

- ¿Notan la victoria del pasado domingo?

- Te quitas un pequeño peso de encima. Necesitábamos hacer un buen partido en casa para satisfacer al aficionado, pero sabemos que no hemos hecho nada. Para que la victoria tenga valor hay que darle continuidad en el tiempo.

- ¿Como está su equipo?

-Tenemos alguna baja. Álvaro, que ya es sabida, Rayco y posiblemente Jaime Paredes.

- La felicidad nunca es completa. Ganan su primer partido y acto seguido pierden a dos hombres importantes

- Todos los jugadores son importantes. Es cierto que Rayco y Jaime completaron un muy buen partido ante el Real Unión. Es una pena, pero disponemos de una plantilla amplia. En este sentido, no hay excusas. Evidentemente, lo que nos dan ellos no nos lo proporcionan otros, por lo que tendremos que cambiar la forma de jugar. Introduciremos otras variantes, que son igual de válidas.

-El domingo cambiaron algunos detalles de su fútbol. ¿Cree que se sintieron más cómodos sus hombres?

-No lo sé. Creo que estuvimos bien en todos los aspectos. Fuimos incisivos, intensos, atrevidos, estuvimos concentrados y marcamos un gol, que te da la capacidad para jugar de otra manera. Cuando marcamos, planteamos la segunda mitad de otra forma, alternando la presión alta con esperar para salir al contragolpe. Los jugadores interpretaron bien ese encuentro, pero es pasado y ahora nos encontraremos con un adversario muy diferente y con mucha correa.

- ¿Fue un equipo más comprometido?

- Compromiso tienen. No hay duda. Si no lo tuvieran, yo no estaría aquí. Para que un equipo funcione debe haber compromiso, pero cuando la situación es límite lo es en todos los aspectos. El fin de semana era una situación límite... y te hace rendir más. La situación ahora es la misma. Estamos al límite, pero a tiempo de todo. Sabemos cómo puede ser el año. Si las cosas van mal, el año es muy duro; si van bien y peleas por objetivos, todo es mucho más bonito. Es el principio, pero hay que dar pasos hacia adelante y demostrar por lo que queremos pelear.

- Echando la vista atrás, el domingo apostó por jóvenes y dejó a fichajes de verano que han levantado expectación en el banquillo o la grada. ¿Fue demasiado osado?

- Expectación levantan todos los jugadores, incluidos los que suben del filial. No miramos si los futbolistas son de la casa o de fuera ni tampoco su DNI. Miramos su rendimiento. Elegimos a los que consideramos que son los mejores para ese partido. No creo que fuese osado.

- Ha hablado de que viven en situación límite. ¿También son conscientes los jugadores?

- Es lo que transmito, pero no estoy en la cabeza de cada uno de ellos. Hemos empezado mal, pero estamos a tiempo de todo. Hay que arreglarlo lo antes posible porque si no, entras en una situación que es muy desagradable. Yo la he vivido como jugador. Peleas por algo que no pensabas y el año es duro. Ellos son conscientes y nosotros también. Tenemos claro que el fin de semana debemos ir al límite en todas las acciones. Si luego no ganas, que no sea porque no has ido al límite. Aunque sea el séptimo partido, ya nos estamos jugando cosas.

- Apenas hemos hablado del Athletic. Una derrota en seis partidos, con algunas novedades, pero con muchos hombres del pasado año.

- Es un bloque muy parecido al del pasado año, con un fútbol muy vertical. Han cambiado, sobre todo, la línea de fondo. Es menos veterana, pero forma un equipo que domina las áreas. Fuertes en defensa y en ataque te puede hacer un gol en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado con sus transiciones.

- Es uno de los equipos que mencionó como candidato a estar arriba, junto a otros filiales.

- A la Real no le hemos visto. Sí que estamos siguiendo al Oviedo, que le ganó al Athletic el pasado domingo. Y vence porque es superior en juego a los rivales.

- Dos hombres, Asier Villalibre e Iñigo Vicente suman la mitad de los goles marcados por el filial. Goles de área, de caídas a banda, de contragolpe,...

- Villalibre es físico, un nueve puro. Vicente tiene mucha habilidad, calidad, rapidez... Pero cuentan con otros jugadores que son capaces de generar mucho desequilibrio. Tenemos que buscar un partido en el que se sientan incómodos, porque si no, sufriremos mucho.