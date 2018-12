UD LOGROÑÉS Sensaciones frente a puntos Rayco García cae al césped de Anduva ante la entrada de Melli, capitán del Mirandés. :: fernando díaz Anduva deja a una UDL crecida por su juego e incluso por su superioridad, pero consciente de su dificultad para marcar JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Lunes, 17 diciembre 2018, 23:00

La UD Logroñés regresó ayer a los entrenamientos. Sensación extraña la que ha dejado el partido de Anduva. Por un lado, sus jugadores están convencidos de que fueron superiores al Mirandés; por otro, la realidad, derrota en Anduva, 26 puntos en la tabla, fuera de las plazas de 'play off' y un único punto en los dos últimos partidos, el que se sumó frente a la Real Sociedad en Las Gaunas.

No hubo toma de Anduva ni botín para una afición que acudió en masa a uno de sus desplazamientos favoritos. Entre las virtudes de este recinto se encuentra que los 3.178 espectadores que se dieron cita en él, con más de 800 blanquirrojos, aproximadamente, parecieron el doble. Ese mismo número en Las Gaunas significaría un campo vacío prácticamente.

Anduva ha supuesto también otro dato estadístico, más allá del conocido que refleja la última y única victoria blanquirroja en Miranda de Ebro. No rompe el techo que estableció hasta que el Leioa lo hizo. Cuatro victorias y un empate en cinco encuentros. Esta vez, la dirección ha sido inversa, y lo puntos, dos menos, trece frente a diez.

El equipo de Sergio Rodríguez inició su mejor racha hasta la fecha frente al Real Unión. De hecho, aquella fue su primera victoria en la Liga. 2-0 en Las Gaunas. A aquel triunfo le siguieron el empate en Lezama y las tres victorias consecutivas sobre Tudelano, Gimnástica y Amorebieta. El viaje a Sarriena frenó el crecimiento curiosamente con un gol en los primeros minutos.

Allí fueron dos en otros tantos minutos. En Anduva, uno en el minuto 11 del compromiso. En ninguno de los dos casos hubo capacidad de reacción, aunque en ambos escenarios marcó Pablo Bobadilla. En Lejona subió al marcador y en Miranda de Ebro, no, porque el colegiado entendió que había marcado con la mano y, además, le amonestó.

Anduva ha puesto punto y seguido a diez puntos sumados. La suma arrancó también en Las Gaunas, con un triunfo por la mínima frente al Gernika. Oviedo y Vitoria fueron las víctima siguientes. Todos, por el mismo resultado, 1-0 ó 0-1, en el caso de los asturianos. La visita de la Real Sociedad supuso el primer obstáculo en esta nueva arrancada.

Empate en Las Gaunas. Y el viaje a Anduva significó el parón momentáneo a la espera de lo que suceda el domingo en Las Gaunas frente al Arenas, que en los últimos cinco partidos suma tres derrotas, un empate y una victoria y que no vence desde la décimo tercera jornada, en Amorebieta. Ahora bien, eso no quiere decir que sea una perita en dulce.

No suelen las sensaciones caminar parejas a los números, si bien otra de las secuelas de este partido es que la UD Logroñés sabe jugar con el balón en los pies aunque este año sea un conjunto más vertical por las características que le otorgan sus integrantes. Ya se conocía su gusto por la posesión y en Anduva le quitó el esférico a un conjunto que presume, precisamente, de disfrutar de él. Y no sólo se lo quitó, sino que fue superior, pero le condenó un error defensivo no exento de fortuna para el Mirandés. De una falta extrañamente ejecutada nació el único gol.

El gol es la otra conclusión. A este conjunto, más vertical, le cuesta mucho marcar, por lo que cualquier despiste defensivo le coloca sobre el patíbulo, a pesar de que sólo ha encajado ocho goles en dieciséis encuentros. En Anduva, el mejor Limones impidió dos goles, como ya le ocurrió siete días antes en Las Gaunas, pero con Zubiaurre como protagonista. Y además, estrelló por dos veces el cuero en la madera.