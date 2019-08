UD LOGROÑÉS Semana para definir el producto Roni golpea el balón ante la oposición de Gorka Pérez, en un entrenamiento en el Mundial'82. :: díaz uriel Con dos partidos por delante, la UDL está a tiempo de tomar las últimas decisiones JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 13 agosto 2019, 13:59

Última semana de pretemporada, dos partidos por delante y, sobre todo, toma de decisiones, a ser posible antes de que llegue el lunes, día que abre la temporada oficial, con el primer partido de Liga como cierre de la semana. Será en Vitoria y contra el Alavés B, un recién ascendido. Como hace un año.

La plantilla reanudó ayer los entrenamientos después del triunfo del pasado sábado frente al Racing de Santander y de la jornada de descanso dominical. La penúltima en diez largos meses. El conjunto que entrena Sergio Rodríguez jugará mañana en Zubieta frente a la Real Sociedad B de Xabi Alonso y el sábado lo hará contra el Ejea, en su tradicional partido veraniego en Laguardia.

Sus cuatro primeros partidos se han cerrado con tres victorias, una derrota, ocho goles marcados y tres encajados. Esos son los números, como los que arrojan los jugadores. Con el paso de los compromisos, unos van sumando más minutos que otros. «A día de hoy, estamos cortos de efectivos, aunque el club está trabajado bien en ello y estoy convencido de que llegarán», decía el técnico el sábado al término del partido de Las Gaunas.

El paso de los encuentros va dando cuerpo a un bloque que aún se verá remodelado en su once

Más contundente se mostraba Félix Revuelta. La UDL espera descartes de Segunda División para que la plantilla dé un «salto de calidad». Primero. Y segundo, dejó bien claro que es fundamental reforzar la portería, incluso con dos contrataciones.

Yari ha jugado, hasta le momento, más minutos que Buigues, aunque no altera el orden en la portería, porque el alicantino ha estado lesionado, si bien queda a la espera de una salida pactada. Otros apuntes dejan ver que Santos es amo y señor del lateral derecho a la espera de la llegada de algún jugador Sub'23; que la pugna por las dos posiciones del centro de zaga es más intensa; que Paredes e Iñaki se consolidar en la banda izquierda; que Andy busca compañero en la medular: Olaetxea o Errasti, aunque no siempre será así; que Rubén Martínez toma cierta ventaja en la banda derecha; y que la dupla que forman Rayco y Roni ha disputado más minutos que la que protagonizan Vitoria y Ousama, aunque éste último ha estado lesionado. Por cierto, el asturiano es quien más ha jugado de los cuatro, aunque es el único de ellos que aún no ha marcado.