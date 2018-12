CD CALAHORRA Los seis de los 1.000 Sergio Parla anima a sus compañeros en Ellakuri. :: sergio martínez Zabal, Cristian, Barrio, Parla, Rodrigo y Gabri han superado el millar de minutos, pero ningún jugador rojillo ha estado presente en todos los encuentros SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 4 diciembre 2018, 20:40

logroño. La temporada avanza encarando la recta final de una primera vuelta de la que solamente restan cuatro partidos. Los futbolistas van asumiendo galones y convirtiéndose en imprescindibles poco a poco para sus equipos y una buena medida de ello es comprobar quienes son los que, tras la decimoquinta jornada, han superado el millar de minutos. En el Calahorra son seis futbolistas -Nacho Zabal, Cristian, Barrio, Parla, Rodrigo y Gabri- los que han roto esa barrera, pero nadie de la plantilla ha sido capaz de estar presente en todos los encuentros.

Miguel Sola está apostando por un once con pocas variaciones semana a semana, confiando en ciertos futbolistas para formar la columna vertebral rojilla. Entre ellos están sin duda esos seis que han superado los mil minutos en estas jornadas. Cristian Fernández fue el primer que consiguió alcanzar esa cifra hace tres semanas, ante el Barakaldo, y es que el capitán rojillo era el único fijo hasta el pasado domingo. En Ellakuri, Cristian no pudo actuar por unas molestias que arrastraba durante la semana, por lo que se perdió su primer partido de liga, evitando el pleno. Como detalle, el brazalete de capitán lo portó Almagro, que pese a no estar contando con tantos minutos como otros años sí tiene un peso importante en el equipo.

Sergio Parla es otro de los nombres propios de la campaña del Calahorra. El madrileño fue el segundo en llegar a los mil minutos, ante el Langreo, y es actualmente el que más acumula de la plantilla. Además, está destacando por su faceta goleadora, sumando ya cinco tantos, dos de ellos de penalti. Rodrigo Sanz, el jugador más desequilibrante del equipo, superó en Mareo la barrera del millar y solamente una lesión que le frenó ante la Real Sociedad B le ha impedido estar en todos los partidos.

Tres jugadores alcanzaron esa meta en Ellakuri: Nacho Zabal, Barrio y Gabri. El portero ha actuado en doce partidos, siendo sustituido por Gonzalo en tres, mientras que Barrio se ha perdido dos en los que ha estado sancionado y el de la Cultural de Durango. Gabri Ortega es quizá el caso más inesperado, pero está respondiendo con trabajo y adaptación a la confianza de Miguel Sola para ser uno de los jugadores clave del equipo.