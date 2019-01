CD CALAHORRA Segundo comienzo para retomar la ilusión Gabri y Yasin pugnan por el balón en una jugada ensayada durante un entrenamiento del Calahorra. :: s.m. Los rojillos se miden al equipo ante el que dieron inicio a su triunfal arranque de temporada El Calahorra busca los tres puntos frente al Amorebieta después de cinco jornadas sin ganar SERGIO MARTÍNEZ Sábado, 12 enero 2019, 01:06

calahorra. La temporada es larga y permite en su primera fase errores que no parecen entonces excesivamente graves y significativos, aunque realmente lo sean. Sin embargo, a partir de ahora no hay marcha atrás y el margen para crecer se reduce día tras día. La segunda vuelta comienza como una nueva oportunidad para todos los equipos de definir dónde quieren situarse de cara a la recta final. Un dilema que padecen especialmente los de la zona media, como un Calahorra que busca retomar esa ilusión con la que empezó la liga ante el Amorebieta (Urritxe, 16.30 horas). Los vascos traen buenos recuerdos y pese a que todo ha cambiado mucho desde hace cinco meses, el Calahorra no se plantea otro resultado que la misma victoria con la que se estrenó en la categoría para poner fin a una mala racha de resultados.

El último fin de semana de noviembre, ante el Sporting B, el Calahorra logró su último triunfo. Desde entonces, cuatro empates y una derrota. Insuficientes para un equipo que ha demostrado su capacidad para competir ante cualquier rival cuando mantiene la concentración, la intensidad y la actitud. El Calahorra debe volver a explotar todas esas virtudes que le hicieron merecedor de aspiraciones más altas que las planteadas de puertas hacia fuera. Frente a los cuatro puntos de las últimas cinco jornadas, los once del mismo número de partidos del arranque de la temporada, que inauguró ante el Amorebieta con un 2-0 en una presentación muy convincente. El inicio de la segunda vuelta permite volver a repetir esa racha.

La imagen mostrada por los rojillos en su última actuación, ante la Gimnástica de Torrelavega, invita al optimismo y a pensar que las ocasiones perdidas en aquel partido es difícil que vuelvan a sucederse sin tener mayor éxito. Además, el Calahorra está mostrándose más fiable y constante fuera de casa. Urritxe, sin embargo, no será un campo sencillo. Pequeño y algo irregular, podría condicionar el fútbol de los rojillos, que en vez de disfrutar de tanta posesión y toque como en El Malecón quizá tengan que estar más atentos a jugadas rápidas, el choque y las caídas.

El Amorebieta ha encajado 30 goles en la primera vuelta, los mismos que el Calahorra Emilio, Sergio Benito y Regino, los tres fichajes rojillos, han entrado en la convocatoria

El Amorebieta ha evolucionado a lo largo de la temporada hacia un esquema con cinco defensas, algo ante lo que han entrenado esta semana los de Miguel Sola, con el fin de ganar solidez y corregir el mismo problema que arrastra el Calahorra: su fragilidad defensiva. Los vascos han encajado 30 goles en la primera vuelta, los mismos que el equipo rojillo, algo que les condena a los puestos de descenso y a una gran irregularidad.

El central Lungo y el delantero Mario Soberón han sido las incorporaciones invernales del Amorebieta, mientras que al Calahorra sus tres fichajes han llegado para ser tenidos en cuenta desde comienzo, ya que Emilio, Sergio Benito y Regino han entrado en una convocatoria en la que se ha quedado fuera por decisión técnica Álvaro y por lesión Cárdenas y Barcina.

Miguel Sola ha encontrado su alineación tipo pero las caras nuevas llegan para romper los esquemas y aportar alternativas. Es posible, por ejemplo, que Emilio sea titular hoy en el centro del campo tras su gran actuación en El Malecón. Un aliciente más para un partido en el que el Calahorra quiere ganar tranquilidad y alicientes para crecer.