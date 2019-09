Fútbol | Segunda B Sergio Rodríguez: «Seguimos confiando mucho en la plantilla» Miguel Herreros El técnico de la UDL confía en ganar en La Planilla ante un rival al que deberán superar en «intensidad, duelos y concentración» VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 6 septiembre 2019, 11:11

Un empate en dos jornadas y una pésima imagen en el reciente encuentro contra el Haro han sembrado la alarma en el entorno de Las Gaunas. En el horizonte, otro derbi, ahora contra el Calahorra, en el que los logroñeses necesitan de una victoria para sacudirse las malas sensaciones y no dejar que la sangría de puntos de este inicio de campaña se incremente.

El técnico blanquirrojo, Sergio Rodríguez, ha analizado el choque del domingo con una llamada a la calma y la paciencia, pero también con autocrítica. «No escondemos que el otro día fue un partido muy malo. Lo asumimos y lo que nos queda es trabajar duro y afrontar el siguiente con confianza. No vamos a perder la confianza en nadie en el segundo partido», ha explicado el técnico. «Después de volver a ver el encuentro contra el Haro te quedan peores sensaciones, aunque ya fueron malas. Esperamos que se quede en eso. Los resultados sin importantes pero las sensaciones también. Seguimos confiando mucho en la plantilla y esto acaba de empezar», ha reflexionado.

Enfrente, el Calahorra, un rival que ha ganado en La Planilla al Real Unión y ha racado un valioso empate en Lezama. En La Planilla, los de Miguel Sola son siempre complicados y Rodríguez maneja las fórmulas para neutralizar ese factor de jugar como local: «Tenemos que adaptarnos a un terreno particular por dimensiones y bote del balón. Hay que competir el balón, ser muy fuertes en los duelos, estar muy bien asentados y aprovechar las oportunidades», ha incidido. «El Calahorra maneja dos perfiles: es capaz de iniciar desde atrás, tomar riesgos y elaborar un juego combinativo, pero también se adapta al juego directo. Es un equipo complicado, versátil y con capacidad para las dos cosas: directos con Chacón y iniciando con Rojas. Hemos planificado cualquiera de las dos situaciones», ha explicado.

Para el preparador blanquirrojo, el Calahorra es «un equipo intenso y más en su campo». «No tenemos temor, pero si queremos hacer un buen partido debemos tener un plus de intensidad, en los duelos y de concentración. No es bueno afrontar los partidos con temor, pero sí con respeto. Los puntos cuentan y de no sacar los tres puntos estaríamos en una posición incómoda», ha añadido.

Para el encuentro, Rodríguez podrá contar con Víctor Socorro, que ya se encuentra integrado en la plantilla, pero la duda sigue siendo Míchel Zabaco. El central se retiró con un golpe muy fuerte del partido contra el Haro y hasta mañana no se sabrá si puede estar disponible para viajar a La Planilla.