«Hasta que no estemos salvados no podemos cantar victoria» Entranamiento del Calahorra. / Sergio Martínez Miguel Sola | Entrenador del Calahorra El entrenador del Calahorra no quiere caer en la euforia de los buenos resultados SERGIO MARTÍNEZ Logroño Jueves, 28 marzo 2019, 15:11

Los entrenamientos del Calahorra reflejan el estado del equipo. Hay complicidad, intensidad, risas y una sensación de grupo que aflora especialmente en los buenos momentos. Dos victorias en las últimas tres semanas, ante el Izarra y la Cultural de Durango, y una derrota con orgullo frente al Racing, han mostrado otro panorama para un Calahorra que hace un mes se hundía hacia los puestos de descenso. Todo ha cambiado con dos goles en el minuto 92 y este domingo los rojillos tienen la oportunidad de refrendar ese buen momento ante el Barakaldo, uno de los rivales más difíciles de la competición.

Miguel Sola es el primero que aprecia esas buenas sensaciones que transmite el vestuario rojillo, pero no quiere caer en la euforia de los buenos resultados, tratando de mandar un mensaje de calma de cara a confirmar esa permanencia que parece ahora más cercana que en ningún otro momento de la segunda vuelta: «Todavía quedan puntos y hasta que no estemos matemáticamente salvados no podemos cantar victoria. Son buenos los de Durango pero hay que seguir sumando y trabajando porque no estamos tan lejos de los puestos de peligro».

El aviso es claro y es que el Calahorra mejor que nadie sabe que cuando el objetivo esta cerca las cosas vuelve a complicarse. Un par de malos resultados pueden devolverle a posiciones peligrosas y no parece el partido del domingo el más propicio para seguir sumando. El Barakaldo, cuarto clasificado, es un equipo sólido y fiable, que conoce muy bien sus armas y sabe sacarle rendimiento también fuera de casa, ya que es el tercer mejor visitante.

«Ellos vienen avisados de una derrota contra el Sporting B la jornada pasada y saben que tienen que jugar al cien por cien», comentaba Miguel Sola, que por otra parte aludía al duelo de la primera vuelta, en el que el Calahorra logró en Lasesarre su primer triunfo a domicilio: «Allí fuimos capaces de hacer un buen partido, de contrarrestar sus virtudes, pero tenemos que volver a hacer un gran partido para sumar».

El técnico rojillo cuenta con sensibles bajas para el choque ante los vizcaínos, ya que a las de Morgado y Regino de la pasada semana se han unido Eduardo Ubis y Javi Barrio tras el partido de Durango. «Hay que sobreponerse a todo esto, pelear por ello, hacer más grupo que nunca. Los que están en condiciones pelean por todos y una de las frases que más se escuchaba la semana pasada es que se habían quedado dos compañeros en el camino y había que pelear por ellos», apuntaba Sola.

Pese a las importantes ausencias, el Calahorra está dispuesto a dar su mejor medida frente al Barakaldo y estirar una semana más su buen momento de forma. Las dificultades aumenta, especialmente en la zaga, y es que el entrenador reconoce que «las bajas lógicamente van a pesar, estamos más limitados a la hora de tener otras opciones de cara a cualquier partido», pudiendo mermar la solidez y las variantes defensivas del equipo, que tan buenos resultados han dado en la segunda vuelta.

Miguel Sola apunta a la importancia de «llegar al cuarenta puntos en esta jornada» pero mantiene los pies en la tierra: «Tenemos tan cerca el descenso que no podemos pensar en otra cosa que no sea en eludirlo lo antes posible. Todos contábamos con que 42 puntos podrían ser suficientes pero tal y como están sumando los equipos de abajo no creo que lo sean».