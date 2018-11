CD CALAHORRA «Tenemos que salir al campo a que nadie pueda reprocharnos nada» Miguel Sola e Imanol Nieto, segundo entrenador del equipo, observan el entrenamiento de ayer. :: sergio martínez Miguel Sola Entrenador del CD Calahorra El técnico incidió en la actitud y la intensidad para lograr un buen resultado en Gijón SERGIO MARTÍNEZ Logroño Viernes, 23 noviembre 2018, 17:26

El Calahorra al completo tiene claros los problemas que el domingo desembocaron en la derrota ante el Langreo. Son demasiado evidentes. La semana ha servido para recapacitar pero también para mirar al futuro, al partido que le medirá el domingo al Sporting B, para el que Miguel Sola reclamó ayer intensidad y seguridad defensiva.

- ¿Cómo ha encarado el equipo la semana con la derrota ante el Langreo tan presente?

- Hemos hablado de las cosas que sucedieron, queremos mejorar todos esos aspectos y no cabe duda de que la mejor forma es trabajar y hacer hincapié en que esas cosas no sucedan. Que se vea por lo menos a un equipo que quiera actuar de la forma en la que habitualmente lo hace, jugando con intensidad y hacer fútbol cuando podamos.

- Ver repetidos los goles encajados el domingo es doloroso.

- Sí, es muy doloroso. Ellos mismos se dan cuenta en qué situaciones nos hicieron los cuatro goles, todos en pérdidas nuestras sumado a que luego el contrario con unas acciones sencillas sin ser claras algunas se convierten en gol. Debe de servirnos para aprender, no machacarnos tampoco la cabeza con todo esto sino dar un paso adelante todos sabiendo que no hay que cometer esos errores para poner las cosas tan sencillas al contrario.

- El partido ante el Barakaldo parece el espejo en el que mirarse.

- Está claro, ésa es la línea que queremos todos pero enfrente vamos a tener a un rival que no va a ser sencillo. Nosotros tenemos que dar esa imagen de competitividad, salir al campo a que nadie pueda reprocharnos nada, a dejarnos todo. El pasado domingo nos quedamos con la sensación de que podíamos haber hecho mucho más. Eso no puede volvernos a suceder. Se puede ganar, empatar o perder pero que no sea porque no nos dejamos el alma y pongamos todos los sentidos.

«No podemos encajar en cada partido porque nos llevaría a perder la mayoría de ellos»

- Primer partido con apercibidos de sanción, ¿cómo influye?

- No influye porque no podemos salir cohibidos a jugar. Si piensas en que te pueden sacar una tarjeta y al siguiente partido no jugar, vas a hacerlo mal en éste y seguramente te la saquen porque no vas a estar centrado. Hay que olvidarse de este tema, simplemente competir bien. Si estás concentrado y entras al contrario en el momento adecuado es mucho mejor que si vas con el freno de mano. Hay que jugar con normalidad.

- El Sporting B es un equipo que parece haber tenido altibajos.

- Sí pero últimamente está en una muy buena línea. Es un equipo que sabe jugar a tener el balón pero también a la contra. Es agresivo, que da poco al contrario y cuenta con buenos jugadores que van asentándose en la categoría. Ha ganado al Racing y al Barakaldo y empató en Miranda, por lo que es un equipo de nivel y que sabe competir. Con respecto al año pasado, que se metieron en 'play off', aún es pronto para saber si estarán a esa altura.

- Si el partido es competido puede ser clave el acierto rematador y el Calahorra no tiene demasiados problemas en ese aspecto.

- No tenemos problemas para hacer goles pero sí en algunos partidos facilidad en recibirlos. Debemos volver a la línea de ser fuertes y seguros atrás y a partir de ahí crecer como equipo. No podemos encajar goles en cada partido porque nos llevaría a perder la mayoría de ellos.