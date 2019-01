SEGUNDA DIVISIÓN B «Hay que sacar lo positivo, hemos conseguido dejar la portería a cero» Miguel Sola observa el partido en la banda de Urritxe. :: sergio martínez El técnico rojillo consideró que los suyos merecieron los tres puntos en un partido en el que el estado del césped fue determinante Miguel Sola Entrenador del CD Calahorra SERGIO MARTÍNEZ AMOREBIETA. Domingo, 20 enero 2019, 00:04

No fue un día vistoso para el Calahorra pero Miguel Sola valoró el trabajo de su equipo pese a las complicadas condiciones en un partido que el técnico rojillo vio más cerca del triunfo que de la derrota. Lo mejor, sin duda, no haber encajado goles por cuarta ocasión en esta temporada.

- ¿Cómo valora el punto conseguido?

- Ha sido un partido intenso por las condiciones del campo. No se podía jugar excesivamente brillante porque el césped pedía otras cualidades pero el equipo ha estado bien. En los primeros compases no hemos estado pero a partir del minuto quince hemos controlado el partido y hemos llegado con el penalti y alguna otra ocasión clara como la de Cristian. Nos está pasando en estos últimos partidos que no estamos acertando y es una pena porque el equipo genera ocasiones. La segunda mitad ha estado más igualada. Es una pena irnos con un punto porque creo que si un equipo merecía los tres hemos sido nosotros.

- El Amorebieta a tenido más iniciativa tras el descanso y han sido superiores en las segunda jugadas.

- Conforme han avanzado los minutos el campo se ponía más pesado y era más complicado jugar. El partido te invita más a un toma y daca, balones largos y segundas jugadas y seguramente en eso el Amorebieta es mejor que nosotros porque lo hace habitualmente. A pesar de todo hemos tenido un momento después de los cambios en el que hemos vuelto a generar más fútbol e incluso podíamos haber hecho el gol en la ocasión de Rodrigo. Hay que sacar lo positivo del día, y es que llevábamos muchas jornadas sin dejar la portería a cero y lo hemos conseguido. Hemos peleado por conseguir los tres puntos pero mantenemos las distancias con ellos y debemos sacar lo positivo.

- El trabajo defensivo ha sido bueno.

- Sí, ha habido alguna indecisión pero es normal. Sabíamos que podía pasar, tanto a ellos como a nosotros por las condiciones del campo. En general hay que estar contentos del trabajo defensivo que hemos hecho.

- Ha sido una pena el penalti fallado por Ubis.

- Sí, pero eso sólo lo fallan los que lo tiran. Son cosas que pasan en el mundo del fútbol y Eduardo Ubis nos está dando goles esta temporada por lo que no le vamos a reprochar nada. Tenía la ilusión de marcar y no ha podido ser, así que a por el siguiente.

- ¿Cómo ha visto a Regino en los minutos que ha tenido?

- Bien, en esos minutos ha estado contundente y serio. Nos ha dado ese poso que tiene de experiencia y para salir en esos momentos tan complicados ha cumplido perfectamente.