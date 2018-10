«Hemos sacado un poco la cabeza y espero ganar en confianza y fútbol» Sergio Rodríguez, durante un partido anterior. :: fernando díaz El técnico valora muy positivamente un triunfo que estuvo en entredicho hasta el último segundo, si bien tiene claro que su equipo debe mejorar Sergio Rodríguez Entrenador de la UDL M. GLERA TORRELAVEGA. Domingo, 28 octubre 2018, 23:54

Con verbo rápido y tono alegre. Sergio Rodríguez despiezó una victoria que calificó de «justa», admitió que pueden «jugar mejor» y recordó que aún viven en situación límite, aunque sea algo más llevadera.

- ¿Cómo valora esta primera victoria lejos de Logroño?

- Estamos contentos porque nos ha costado alcanzarla, pero no sólo por este partido sino por los anteriores. No habíamos logrado ninguna en la temporada. La Gimnástica nos ha puesto difícil las cosas por momentos porque cuando entrábamos en su juego físico teníamos las de perder, pero cuando nos hacíamos con el esférico y hemos podido salir, hemos sido superiores. Ahora bien, si no rematas el partido sufres mucho y llegas a un final como el que hemos visto.

«La situación (límite) ha cambiado un poco, pero nuestra mentalidad no debe variar»

-¿Qué es lo que menos le ha gustado de este triunfo?

- Los primeros veinte minutos. Sabíamos que no debíamos conceder jugadas a balón parado porque la Gimnástica cuenta con jugadores muy altos y le hemos dado muchas oportunidades, sobre todo en el saque de esquina. A partir de ese minuto 20 hemos presionado más arriba y ellos no podían golpear el esférico. Cogimos la pelota, le dimos velocidad y creamos ocasiones. Es verdad que en el segundo tiempo no hemos tenido tanta posesión, pero necesitamos lograr los tres puntos como sea. Hemos sufrido mucho.

-Ha ganado su equipo. ¿Es justo el triunfo?

- Para mí, sí. ¿Que podía haber acabado en empate? También. Pero nosotros hemos tenido mejores ocasiones en el primer tiempo y también en el segundo. Pudimos cerrar el partido y evitar el sufrimiento. Alguno puede pensar que barro para casa, pero creo que la victoria es justa. La necesitamos porque necesitamos seguir ganando en confianza.

- Habla de sumar los puntos como sea. ¿Ya no importa tanto el juego?

- Hablar así entra dentro de la lógica en la situación en la que estamos. No se cambia en dos o tres partidos, pero hemos logrado mantener la portería a cero una semana más. Sé que hay margen de mejora, pero en este momento no es fácil. Hemos sacado un poco la cabeza y espero que estos pasos nos lleven a tener más confianza, más posesión y más fútbol. Vivimos una progresión y espero no sufrir tanto en el futuro para ganar, pero si es necesario sufrir para sumar los tres puntos de cada partido, bienvenido sea ese sufrimiento.

- Ha recuperado el once de la Liga y aquellos que se ganaron en Santander el derecho a jugar en Torrelavega se han quedado en el banquillo. Muchos de ellos, grandes fichajes. ¿Cómo se gestiona esta situación?

- Hemos realizado grandes fichajes, pero hay que demostrarlo en el campo. Hemos dado confianza a los jugadores de Liga, pero no sé qué pasará el próximo domingo. Todos nuestros jugadores son buenos. Lo demostraron en El Sardinero. Ninguno se queda atrás y estamos contentos con todos. No tenemos un once, tenemos veintidós futbolistas.

- En las últimas semana ha hablado de situación límite. ¿Ha salido de ella el equipo o aún sigue ahí?

-Ha cambiado un poco, pero nuestra mentalidad no debe cambiar. Nos hemos llevado un buen susto, un buen golpe, aunque la suerte es que ha sido al principio de la Liga. Espero que aprendamos de esta experiencia.