Fútbol | Segunda División B «Me voy con sabor amargo porque no hemos sido nosotros» Miguel Sola entra al campo por detrás del técnico rival. / Sergio Martínez Miguel Sola | Entrenador del Calahorra El entrenador se mostró crítico con el juego y con el once, al reconocer su error al introducir tantas novedades SERGIO MARTÍNEZ Calahorra Martes, 22 enero 2019, 09:27

Miguel Sola fue claro en su discurso frente a una actuación gris y en la que asumió su responsabilidad a la hora de realizar la alineación. Lamentó pese a todo las ocasiones perdidas frente a un rival que sí aprovechó la suya.

- ¿Qué lectura realiza de esta nueva derrota?

- Que con poquito nos ganan, aunque hay que reconocer que no hemos estado bien. En la primera parte hemos tenido dos o tres acercamientos claros y ellos con medio centro en el que nos metemos nosotros el gol se ponen por delante. Luego no hemos sido el equipo habitual de jugar, de enlazar y de estar metidos en el partido. Puede ser que el meter tanta gente nueva haya hecho que el equipo no sea tan clarividente a la hora de hacer el juego pero había que tomar una decisión y después de ver como ha salido el partido lógicamente no he acertado. Es cierto que me han faltado ver muchos jugadores en el campo. El partido se nos ha ido porque no hemos estado acertados y no hemos tenido claridad en el juego. Me voy con sabor amargo porque no hemos sido nosotros.

- ¿El equipo merecía el empate?

- Creo que sí pero de nada vale porque van varios partidos así y estamos donde estamos, hay que ser consecuente con lo que estamos haciendo. El partido de hoy no es el mejor y quiero verlo otra vez porque hay que analizar muchas cosas y ha habido momentos del partido en los que el equipo se ha dividido y no es lo que solemos hacer.

- ¿Cree que el buscar seguridad en la parte de atrás le ha restado frescura al equipo?

- Sí porque metes jugadores en la parte de atrás y Emilio por delante, tres nuevos en la zona de organización y se nota. Ellos tenían muy claro con quien tenían que dejarnos sacar el balón. Además, Sergio Parla no estaba al cien por cien, Adrien Goñi no ha tenido su día, y a Emilio se le ha notado la presión del primer día en La Planilla. Si estos jugadores que tienen calidad y pueden hacer jugar al equipo no han estado brillantes lo acusamos en el juego. Pese a todo hemos entrado bastante bien con Morgado con la izquierda y tenido ocasiones, pero ni en eso hemos estado acertado.

- ¿Cómo valora el aspecto defensivo del equipo y las novedades?

- Regino ha estado dubitativo, él es más contundente, agresivo y brilla en las labores defensivas. La presión del primer día puede afectar al jugador. Jon Echaide ha estado más o menos bien pero al final cuenta la labor de todos los que están en el campo. No es fácil jugar contra un equipo como el Leioa que llega además con confianza por los resultados que están teniendo.