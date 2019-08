«Hemos sabido fajarnos ante un adversario con muchos recursos» Miguel Sola da instrucciones a sus jugadores desde el banquillo. :: sergio martínez Miguel Sola | Entrenador del Calahorra El técnico rojillo se mostraba satisfecho por el resultado y por el trabajo de sus hombres en La Planilla SERGIO MARTÍNEZ Logroño Domingo, 25 agosto 2019, 10:08

Miguel Sola, técnico del Calahorra, dejaba claro que el triunfo en la primera jornada resultaba importante, pero no trascendental. «Tenemos que ir mejorando cada día. Estamos contentos por el resultado pero no podemos sacar pecho porque todavía no hemos hecho nada», resumía en su comparecencia de prensa tras el encuentro ante el Real Unión.

Para el entrenador navarro, la clare fue aguantar. «Habíamos dicho que sería improtante empezar bien ante un muy buen rival. El Real Unión ha salido al campo muy bien puesto, con buenos futbolistas y hemos estado sólidos atrás y hemos sabido aprovechar las ocasiones», resumía. «Las oportunidades más claras, con Iván o Chaco, las hemos tenido nosotros. Pero lo más importante es que nos hemos sabido fajar ante un adversario con muchos recursos, con gente rápida por bandas, que va bien por arriba, con oficio, que sabe bien lo que hace. Hemos dado una respeusta buena buena y de ahí el resultado en un partido duro, trabado y difícil», explicaba. «Hay que saber jugar esos encuentros y sacarlos adelante», apuntaba.

Para Sola, su rival ha salido «muy bien los 15 ó 20 primeros minutos» y luego les ha tocado reaccionar hasta la llegada del penalti. «Hemos controlado el partido sin tener el balón y eso hace que se nos vea sufrir», explicaba. Pero los calagurritanos han reaccionado: «El equipo ha sabido estar a la altura para que no nos hicieran ocasiones claras», indicaba, añadiendo que Nacho Zabal, el meta rojillo, no había tenido «un gran trabajo» aunque el Real Unión tuvo «más el balón». «Nos gustaría ser más partícipes del juego, pero enfrente había un rival que aprieta, que quiere empatar. Hay que saber jugar en esa situación y lo hemos sabido hacer», resumía.

Además, tenía palabras para dos jugadores jóvenes que han contado con minutos: Iván Martínez y Joan Rojas. «Joan está jugando desde que ha llegado y lo está haciendo muy bien. La edad no importa si se da el nivel y demuestra que quiere jugar, hay que apostar por ellos». Mientras, sobre Iván explicaba que el equipo estaba escaso de futbolistas en esa posición, lo que iba a obligarle a sufrir mucho en defensa. «Iván lo estaba haciendo muy bien, ha estado intenso, ha hecho goles. Era la oportunidad. Pero había que darle la responsabilidad y le ha pesado un poco, pero este paso lo tiene que dar. En el próximo estará más tranquilo y será más él. Ha aportado lo que ha podido, como cualquiera, pero los dos están haciendo méritos», incidía. Eso sí, sin lanzar las campanas al vuelo: «Tenemos por delante dos partidos muy duros, en Lezama y ante la UDL. En LEzama saldremos a partirnos el pecho porque sabemos que la liga está muy igualada», resumía.