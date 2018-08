Fútbol Rodrigo desenfunda primero Rodrigo dispara para marcar el primer gol del Calahorra el domingo. :: sergio martínez «El equipo dio una buena imagen, fue muy sólido. Además, personalmente, disfruté mucho», explica el navarro | El interior recordó su capacidad goleadora de la pasada campaña y fue el más destacado ante el Amorebieta SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Martes, 28 agosto 2018, 11:43

Rodrigo Sanz se reivindicó en cuanto el balón cayó en sus pies. El interior zurdo jugó por la derecha buscando precisamente acciones como la que dio el primer gol al Calahorra. Miguel Sola tenía un plan y Rodrigo cumplió. Respondiendo a la menor oportunidad y guiando al Calahorra en su regreso a la categoría de bronce. La actuación global ante el Amorebieta fue sobresaliente, pero Rodrigo fue el protagonista. Una vez más.

El interior navarro fue uno de los nombres propios del fútbol nacional en la temporada pasada al ser, con 38 tantos, el máximo artillero de todas las categorías. Muchos le quitaron mérito al tratarse de Tercera. Sin embargo, Rodrigo también ha arrancado destapando sus virtudes en Segunda B. «En esta pretemporada no había marcado y los compañeros me vacilaban por ello. Yo les decía que me estaba guardando para la liga», bromea Rodrigo, que cumplió con lo prometido.

Su actuación de la pasada campaña llamó la atención a muchos equipos de Segunda B e incluso la categoría superior, pero Rodrigo decidió seguir en el Calahorra. Su continuidad fue una de las piezas claves del proyecto rojillo y las primeras impresiones lo confirman. El interior fue el más destacado del partido no sólo por su gol, sino por varias acciones que una y otra vez generaban problemas a la zaga visitante.

Rodrigo y el Calahorra no pudieron empezar mejor, y el navarro resume sus sensaciones: «El equipo dio una buena imagen, fue muy sólido. Además, personalmente disfruté mucho, especialmente en la primera mitad, y logré que una de las jugadas que hice terminase en gol». Ese gol respondió a lo que buscaba el entrenador colocándole en la banda derecha, tal y como describe: «Tenía que aprovechar para conducir hacia dentro, dejando la banda a Álvaro. Así fue el primer gol. Álvaro dobló, se llevó al lateral y pude llegar a posición de disparo».

La imagen del Calahorra fue fiel a lo que el equipo llevaba mostrando en pretemporada, pese a tratarse de un sistema ambicioso para la categoría. «Confiamos en lo que el míster nos había dicho. Sacando el balón jugado y asumiendo la posesión ya que cuando no lo tenemos sufrimos más, como ocurrió en algunos momentos de la segunda parte, que fueron los peores del partido. Ellos se veían superados cuando combinábamos y llegábamos en situación de ventaja a su campo», apunta el jugador de Olite.

Esto es el inicio y al igual que hacía Miguel Sola el domingo, Rodrigo habla con calma de la situación del equipo: «Es un partido sólo. Está claro que el objetivo está tres puntos más cerca, pero habrá que ir poco a poco». Pese a ello, explica entre risas la situación del vestuario en el entrenamiento de ayer, con el Calahorra de líder: «Ya estamos en 'play off', que se acabe la liga, comentábamos». Por algo se empieza.