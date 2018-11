SEGUNDA DIVISIÓN B Una reválida para mirar alto Rodrigo juega el balón rodeado de varios jugadores rojillos. :: s.m. El Calahorra recibe al Langreo con la intención de hacer buena su victoria ante el Barakaldo SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Domingo, 18 noviembre 2018, 01:08

El Calahorra ha olvidado sus problemas pasados. Hace una semana, el equipo transitaba un camino sin salida, víctima de errores impropios, de actitudes temerosas y una imagen que no recordaba a la del equipo que había brillado al comienzo de temporada. Sin embargo, en Lasesarre todo cambió. El Calahorra volvió a ser el que acostumbraba. Intenso, competitivo, sólido y fluido. Los rojillos ganaron al Barakaldo, segundo clasificado, en su feudo y recibieron una inyección de moral que urgía tanto como los puntos. La realidad rojilla se ve ahora de otra manera, pero es necesario hacer bueno ese triunfo esta tarde ante el Langreo. El mensaje de Miguel Sola el viernes fue claro: «Es el partido de la confirmación».

La Planilla (16.30 horas) es testigo del regreso de un equipo que hace dos semanas dejó helados y mudos a sus aficionados. La tendencia se ha invertido. Entonces, mal partido en casa; el pasado domingo, bueno a domicilio. El Calahorra se siente cómodo en su feudo, donde ha conseguido la mayor parte de sus puntos, por lo que esta tarde deberá volver a mostrar su mejor versión ante los suyos, que esperan que esa actuación ante el Barakaldo se replique ante un equipo que transita por debajo de los rojillos en la tabla. El Langreo es un rival directo en la lucha por la permanencia, que, pese a todo, sigue siendo el objetivo claro y realista del Calahorra.

El equipo rojillo construyó su victoria en Lasesarre desde la seguridad defensiva, y es que en anteriores jornadas había pecado de ser endeble en ese trabajo. La Cultural de Durango aprovechó sus escasas oportunidades fruto de las facilidades rojillas y errores no corregidos en zonas peligrosas. No cometer pérdidas y mantener esa intensidad defensiva de la que hizo gala ante el Barakaldo, son dos de las claves para vencer al Langreo. Quizá no es lo más vistoso, pero de poco sirve jugar bien y tocar el balón si el equipo no es sobrio a la hora de evitar problemas.

Nacho Zabal se ha quedado fuera de la convocatoria por molestias en el abductor Un triunfo asentaría al equipo en la tabla antes de sus dos próximos partidos a domicilio

El Calahorra ha evolucionado de forma sensible desde la derrota en Santander. La parcela que más lo ha notado es el centro del campo, donde Miguel Sola ha probado variantes novedosas que hacen que sea complicado determinar quien ocupará esta tarde el doble pivote en la medular. Sergio Parla parece claro, es el indiscutible, pero en su abanico de acompañantes se encuentran desde opciones más tradicionales como Cárdenas o Almagro hasta las innovadoras de Gabri y Adrien Goñi.

La portería presentará también una novedad con respecto al último partido en La Planilla, y es que Gonzalo volverá a ponerse los guantes como hizo en Lasesarre, esta vez de forma obligada por las molestias de Nacho Zabal en el abductor, que le han impedido entrenar con normalidad esta semana y le han dejado fuera de la convocatoria. Tampoco entran en la lista Yasin, que sigue recuperándose de su lesión, y Barace, también aquejado de problemas físicos. Con ello, la principal novedad en la convocatoria es la entrada de Gorka Alegría, el tercer portero.

No se espera una gran revolución en el once del Calahorra tras la victoria en Barakaldo, pareciendo clara la línea defensiva y las posiciones ofensivas, donde Eduardo Ubis sigue respondiendo en punta a la confianza dada con goles.

Por parte del Langreo, se han quedado fuera de la convocatoria Dani López y Javi Sánchez por lesión y Héctor Nespral por acumulación de amonestaciones. El equipo asturiano ante el Sporting B, pero está firmando en líneas generales una buena campaña, con 15 puntos en su casillero manteniendo distancia con las posiciones de descenso. Un equipo combativo y que cuenta con jugadores experimentados.

El Calahorra se encuentra ante una importante revalida. De no conseguir la victoria, el triunfo ante el Barakaldo quedará sólo en el recuerdo y volverán a aparecer las dudas. Sin embargo, un triunfo sería el empuje definitivo para los rojillos, que se asentarían definitivamente en la zona alta de la clasificación antes de jugar los dos próximos partidos lejos de La Planilla. La oportunidad no puede desaprovecharse.