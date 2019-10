El reto de la madurez Celebración del Haro en su victoria ante el Guijuelo. :: donézar El Haro visita Lasesarre, un campo para poner a prueba el sentido competitivo de los jarreros | Aitor Calle recupera a Valiño, Gulín y Unai, pero sigue sin poder contar con Arana para el choque ÍÑIGO ZABALA LOGROÑO. Domingo, 13 octubre 2019, 09:37

Si para algo el Haro Deportivo ascendió a Segunda B fue para jugar partidos como estos. Ante un rival histórico -el equipo que más participaciones acumula en la categoría de bronce- y en un campo con pedigrí. Los jarreros afrontan esta tarde (Lasesarre, 18.00 horas) su cuarta salida del curso visitando el feudo del Barakaldo.

Lo harán con la premisa de vencer y prolongar el buen inicio que los blanquinegros están firmando. Fuera de El Mazo, dos victorias -ante la UD Logroñés y el Izarra- y una derrota (frente a Unionistas). Seis puntos de nueve. Números que el Haro quiere perfeccionar con un buen partido que redima las malas sensaciones que los jarreros dejaron el domingo pasado ante el Leioa. Para la causa, Aitor Calle recupera a Alexander Valiño, Unai Arguiarro y Aimar Gulín, que pese a estar tocado, viajará a Barakaldo. El atacante vitoriano, jugador clave en este inicio, podrá rememorar viejas sensaciones ya que jugó en el Barakaldo hace ocho temporadas. Iván Arana es la única baja confirmada.

De esta forma, el preparador bilbaíno tiene más piezas que hace una semana para confeccionar un once competitivo. Fermín Sobrón y la defensa tienen visos de repetir debido a su buen papel en los últimos encuentros. Tres partidos consecutivos con la portería blindada y siete goles en siete jornadas que convierten al Haro en uno de los equipos que menos goles ha recibido, refrendan los nombres que conforman el muro blanquinegro. De esta forma, el guardameta de Baños guardará la portería. Kevin Calle y Loza en los laterales y Pirri y Corbalán, desde el centro de la zaga, intentarán dejar un encuentro más la portería a cero. Sería el segundo encuentro consecutivo de Aitor Calle repitiendo defensa y portería. Monterde y Josua formarán el centro del campo, acompañados de Facu Ballardo, titular en todos los encuentros y a una tarjeta amarilla de cumplir el ciclo. Álex Valiño puede poner el desequilibrio y verticalidad que le faltó al Haro ante el Leioa desde la banda izquierda. Mikel Bueno y Txema Pan, que también regresa a Lasesarre, serán los encargados de llevar el pánico a la grada local.

Y es que el inicio liguero del Barakaldo no es el que esperaban ni los aficionados ni la directiva fabril. Los de Hernán Pérez -primera temporada en Baracaldo tras su paso por el Langreo- se encaramaron a los primeros puestos de la tabla tras ganar los dos primeros partidos, pero la nula fortaleza mostrada en Lasesarre tras sus derrotas ante el Izarra y Real B han devuelto las miradas al banquillo. No ha sido una semana fácil para el técnico asturiano -que llegó en uno de los peores momentos económicos de la entidad- pese al gran papel realizado ante el Deportivo Alavés y Athletic Club, en un triangular que organizó el pasado jueves el club fabril. Con nueve puntos, más cerca del descenso que del 'play off' de ascenso, el Barakaldo demanda una victoria que le devuelva la sonrisa. Ganar o ganar. Un objetivo con el que el Haro tiene que saber jugar. Construir un partido largo, donde los nervios y la necesidad de los locales puedan jugar a su favor. En definitiva, saber competir en un campo de envergadura, donde el rival te aprieta y el campo pesa. Crecer como equipo. Es la prueba de Lasesarre que servirá para calibrar la madurez del Haro Deportivo.