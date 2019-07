CD CALAHORRA El reto más complejo y atractivo Miguel Sola da órdenes a sus jugadores en una de las sesiones de la pretemporada. :: sergio martínez El Calahorra recibe en La Planilla a un Real Zaragoza que aspira a volver a Primera SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Miércoles, 31 julio 2019, 14:16

El Calahorra diseñó una pretemporada de altura desde su salida. Una preparación con varios enfrentamientos ante rivales de Segunda B, pero otros dos de categoría superior que marcaban las cotas más altas en el mes de julio. La primera, tres días después de empezar los entrenamientos, frente al Huesca. La segunda, la de esta tarde. El Calahorra afronta un reto tan complicado como atractivo, recibiendo al Real Zaragoza (La Planilla, 20.00 horas), que pretende este año a regresar a Primera de la mano de Víctor Fernández después de una temporada para olvidar.

El Calahorra ya dio la talla hace diez días frente al Huesca, en un duelo que llegó precipitadamente para los rojillos pero eso no impidió que resistiesen a un recién descendido de Primera, que no logró mover el empate a cero inicial. Las sensaciones no fueron tan positivas en el segundo partido, frente al Zaragoza B, con el mismo 0-0. El Calahorra encara ya el periodo de la pretemporada en la que alternará partidos, dos a la semana, y entrenamientos. «Elegimos jugar estos partidos porque son los que más ritmo te dan. En los entrenamientos se trabaja bien pero nunca se alcanza esa intensidad. Con dos partidos entre semana, todos participan y cogen forma», apuntaba ayer Miguel Sola al término del entrenamiento.

El técnico lamentó por otra parte que tras «dos meses de descanso no hemos venido físicamente como me hubiese gustado», valorando además el hecho de que el Calahorra aún no haya marcado: «Nos falta aún precisión en muchas acciones y en la finalización. No es preocupante pero debemos ir afinando poco a poco en todos los sentidos». Para el encuentro de esta tarde Kamal volverá a ser baja, «tendremos calma con él porque arrastra una lesión antigua», detalló Sola, mientras que Arellano, ya recuperado, podría tener sus primeros minutos.

El Zaragoza comenzó la pretemporada dos semanas antes que el Calahorra, por lo que ese factor debería notarse esta tarde en La Planilla. «Se les ve en una forma física muy por encima de nosotros», explicaba Miguel Sola ayer. Hasta el momento no han tenido grandes retos, anotando 38 goles en sus cuatro partido frente al Peña Ferranca, el Boltaña, el Zaragoza B y el Ebro. Un ritmo que el Calahorra buscará frenar esta tarde, con la intención de seguir creciendo en una pretemporada de gran exigencia.