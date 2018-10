«El resultado puede ser justo pero llega de una manera cruel» Ivan Ania es sujetado por sus colaboradores tras el encuentro. Atrás, de la escena, Sergio Rodríguez se reúne con los sus jugadores. :: J. C. Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés El técnico blanquirrojo destaca la entrega de sus jugadores ante un equipo que «está por encima del resto del grupo» ELOY MADORRÁN SANTANDER. Jueves, 18 octubre 2018, 09:21

La procesión va por dentro. Sergio Rodríguez acudió con semblante serio a la sala de prensa. El míster no tuvo más que palabras de elogio para sus jugadores y para el rival. De los penaltis, ni palabra.

- ¿Qué resumen se puede hacer de un partido tan intenso y en el que el Racing acabó ganando?

- En la primera parte el encuentro ha estado más igualado. Sí que es cierto que en la segunda parte ellos han estado mejor. Tras el descanso estábamos fatigados, sin el balón y el Racing es un buen equipo que está en una gran dinámica. Sí que es cierto que en la segunda parte ellos han sido superiores a nosotros.

LAS FRASES«Desde el banquillo es muy difícil saber si es penalti pero Jon Ander se queda en el suelo y no protesta»

- ¿Cómo se ha visto la acción del penalti que ha decidido el encuentro?

- Desde el banquillo es muy difícil. Yo no sé si es penalti o no. Lo que sé es que Jon Ander se queda en el suelo y no protesta. Y cuando un jugador se queda en el suelo tirado, porque ha fallado la acción, ni siquiera se gira, pues intuyo que no ha sido penalti.

- Han sido 16 saques de esquina a favor del Racing de Santander. En general ha sido un gran sufrimiento y el partido se acaba con un penalti en el minuto 93. ¿Es la manera más cruel de perder? ¿Cómo sale la UDL en lo anímico?

- Sabíamos que veníamos a un campo muy difícil. El Racing tiene un equipo fantástico para la categoría y encima en una dinámica positiva. Por eso, sufrir aquí entraba dentro de la normalidad porque seguramente el Racing esté por encima de todos los equipos del Grupo II. Las dos o tres contras que hemos tenido no hemos acertado. Pero podemos analizar que el resultado es justo pero llega de una manera cruel. Y del penalti que protestamos, sinceramente desde el banquillo no se puede ver.

- Ha introducido muchos cambios respecto al once de la Liga. ¿Está contento por el rendimiento de los jugadores? ¿Qué nota le pone a su gente?

- Contento, muy contento. Han jugado muy bien, son jugadores que vienen de estar tres semanas sin competir porque no han tenido muchos minutos, pero han aguantado estoicamente, encima con la manera de correr que nos ha hecho el Racing.

- ¿Qué se sabe de la lesión de Juan Iglesias? Es el tercer lateral derecho que podría estar lesionado y eso le trastocaría los planes.

- Es un jugador que todas las acciones las hace muy explosivas y tiende a cargarse de gemelos. No ha sufrido ningún pinchazo y todo nos hace pensar que en dos o tres días se recuperará.

«No debe afectarnos la derrota; hemos hecho un papel muy digno contra un buen equipo»

- ¿Cómo puede afectar este partido, el qué y el cómo, en el partido del domingo en Torrelavega?

- No debe afectarnos. Creo que hemos hecho un papel muy digno, fuera de casa, contra un muy buen equipo. Para nosotros la prioridad es la Liga pero la de hoy (por ayer) era una oportunidad muy grande para los dos equipos. Sí que es cierto que en lo físico le pueda afectar a algún jugador que ha jugado los dos partidos, pero tenemos jugadores de refresco.

- La entrega de los jugadores está fuera de cualquier duda en un choque tan exigente.

- Nosotros queríamos juntarnos, desear ganar más que ellos y en muchos momentos lo hemos conseguido. Pero es que enfrente estaba un gran equipo.