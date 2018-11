Segunda B Remón emerge en el centro del campo César Remón intenta superar a César Caneda durante un entrenamiento. / Antonio Díaz Uriel El futbolista protagonizó un gran partido ante el Amorebieta y su influencia gana enteros con la lesión de Andy Rodríguez | El logroñés recuerda que el equipo es quinto «y el objetivo no está conseguido» ELOY MADORRÁN Logroño Jueves, 1 noviembre 2018, 13:24

El triunfo de la UD Logroñés el pasado domingo ante el Amorebieta dejó muchas secuelas. Casi todas positivas. Una de ellas fue el gran partido que protagonizó César Remón. «Fue una lástima salir por la lesión de un compañero», reconoce el logroñés. «Yo me encontré muy cómodo, pero todo el mundo me está diciendo que fue un gran partido. Voy a tener que repasarlo para ver que he hecho bien y volver a repetirlo», explica entre risas.

Bromas aparte, Remón es consciente de que la UD Logroñés está subido en la ola buena, pero tiene experiencia y relativiza todo. Al fina y al cabo, es sólo fútbol. «Lo mismo que hace mes y medio tocaba sufrir y recibir palos, que es lo que pasa en el fútbol cuando las cosas van mal, ahora estamos en buen momento y tenemos que aprovecharlo. Hay que seguir en esta dinámica de no encajar goles y sacar puntos», reflexiona el futbolista.

En lo personal, no están saliendo las cosas como quiere Remón. Después del partido de Calahorra tuvo un pequeño pinchazo en el isquio. «Y fue cuando el equipo cogió la dinámica buena y ya se sabe que cuando el equipo gana, se toca poco», recuerda.

«Hay muy buena plantilla. Sergio tendrá que jugar con los picos de forma y lo que requiera cada partido»

Sin embargo, el partido del domingo devuelve al centrocampista riojano a la primera línea. Sobre todo teniendo en cuenta que Andy Rodríguez se perderá prácticamente el próximo mes de competición. Una mala noticia para Sergio Rodríguez, que estaba contando con el zurdo para equilibrar el centro del campo blanquirrojo.

De esta manera, Cesár Remón parece ser el único jugador disponible para esa parcela del campo, además de Carles Salvador. Sin embargo, el futbolista no considera que esta circunstancia sea una presión añadida en su día a día: «No creo que suponga ningún problema. Los jugadores estamos hechos para jugar. Si el entrenador ve que no estoy bien puede adaptar a más jugadores. A Lander (Olaetxea) o incluso a algún central en ese posición... Así que no puedo relajarme porque me ha costado mucho tener esa oportunidad y no puedo desperdiciarla».

César Remón tiene sobrada experiencia en el mundo del fútbol y sabe que cada temporada es una montaña rusa en la que lo más adecuado es mantener la calma. Cuando el viento sopla de cara, y cuando lo hace de espaldas. Por eso, cuando se le pregunta por el buen momento que atraviesa el equipo, no lanza las campanas al vuelo. Al revés, recuerda que el objetivo es el 'play off', y de momento no se ha conseguido. «Lo mismo que cuando estábamos abajo no mirábamos para abajo ni para arriba, ahora igual. Estamos quintos y el objetivo aún no está conseguido, está a tres puntos. Así que ahora solo podemos hablar del partido del Leioa», afirma.

Miguel Santos se vuelve a lesionar Miguel Santos se ha vuelto a romper. No tiene suerte el zamorano que se retiró el lunes del entrenamiento lesionado, cuando acababa de superar una lesión muscular de grado II en el bíceps femoral de la pierna derecha. Ahora, Santos sufre un esguince de grado 1 en el ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo. Aún es pronto para saber cuándo podrá regresar al trabajo.

Mientras la UD Logroñés sobrevivió en la Copa del Rey, Sergio Rodríguez tuvo la opción de repartir los minutos de juego entre todos sus hombres. Ahora, una vez fuera de la Copa y centrados en la Liga, la titularidad se está poniendo muy cara. En este sentido, Remón recuerda el gran trabajo del director deportivo y confía en el buen hacer del entrenador: «Todo el mundo sabía que iba a ser complicado estar en el once titular porque Carlos (Lasheras) ha hecho muy buena plantilla, muy competitiva, con gente contrastada en todas las posiciones, incluso gente que ha jugado en Primera. Al final Sergio (Rodríguez) tendrá que jugar con los picos de forma de cada futbolista y también con lo que requiera cada partido».

En cuanto a la victoria del pasado domingo ante el Amorebieta, Remón recuerda que «el fútbol es espectáculo y lo que vale es el gol». En ese sentido, recuerda cómo vivió sobre el césped el gol de Marcos André. «El de Ñoño fue muy bueno, pero el de Marco, por suerte, pude verlo justo desde el momento en el que salió la pelota y fue espectacular», recuerda.